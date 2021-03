Drusilla Gucci, chi è?/ I Rafonados dell’Isola dei famosi attendono l’ereditiera

Drusilla Gucci chi è? All’Isola dei Famosi 2021 fra i Rafonados

Drusilla Gucci è alla sua prima apparizione tv ma sicuramente il suo cognome la precede. Lei è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi 2021 in partenza questa sera su Canale5 ed è alla sua prima esperienza ecco perché i suoi bellissimi occhi non possono ricordarvi niente di preciso. Quello che sappiamo di lei che è pronta a lasciare a casa agi e lussi e mettersi in gioco tra le sterpaglie e le intemperie che troverà al suo arrivo in Honduras, e non solo quelle metereologiche, mettiamola così. Drusilla Gucci è la figlia di Stefania e Uberto Gucci, quindi arriva dritta dritta dall’albero genealogico del famoso fondatore della storica maison fiorentina. Suo nonno Roberto Gucci, nipote di Guccio, ha sposato la duchessa Drusilla Caffarelli, di cui porta il nome e non solo. Nelle sue vene scorre quindi sangue blu e se a questo sommiamo una vita fatta di lustrini e passerelle tra Firenze e gli Stati Uniti, dove ha di recente festeggiato il suo compleanno in un hotel esclusivo di Beverly Hills, il gioco è fatto.

Drusilla Gucci rivelazione o flop all’Isola dei famosi 2021?

Drusilla Gucci potrebbe essere la vera rivelazione di quest’Isola dei Famosi o il flop più grande con un ritiro a pochi giorni dallo sbarco in Honduras. Chi ha avuto modo di sbirciare la sua vita sui social sa bene che Drusilla Gucci non si dedica solo ad eventi, a viaggi e indossare gioielli, ma è anche una modella con la passione per l’equitazione. Lei stessa si definisce un’amazzone visto che va a cavallo da quando aveva sei anni ed è per lei una cosa naturale cavalcare. Drusilla Gucci è laureata in lingue ma non sappiamo molto della sua vita privata. Sui social sottolinea l’amore per la sua famiglia, lo stretto legame con i suoi genitori ma anche quello per il bisnonno Aldo Gucci. Proprio parlando di lui svela che la sua memoria la spinge sempre a grandi cose e grandi imprese pronta ad essere la metà della persona che lui era. Un grande attestato di stima a pochi giorni dall’inizio di un’avventura che davvero la costringerà a rompere tutti i suoi schemi e magari mostrare un altro lato di se che ancora non conosciamo.

