Drusilla Gucci/ Sarà la prima eliminata de l’Isola dei Famosi 2021?

Drusilla Gucci è una delle concorrenti naufraghe de L’Isola dei Famosi 2021. La nipote di Guccio Gucci non è passata sicuramente inosservata durante la prima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La figlia di Stefania ed Umberto Gucci è stata la più votata dal gruppo dei rafinados composto da Elisa Isoardi, Angela Melillo, Akash, Visconte Ferdinando e Roberto Ciufoli che hanno intravisto in lei poca determinazione nell’affrontare una esperienza così difficile e dura come quella dell’isola. In realtà Drusilla ha dimostrato di essere una ragazza assolutamente indipendente e fuori dal comune facendosi portavoce di un messaggio sposato da moltissime persone. “Lo stile è elegnaza, eleganza che non si può acquisire, è più una seconda pelle con cui nasci” – ha detto la rampolla di casa Gucci che ha deciso di partecipare all’Isola per “sfatare il mito che una ragazza con un cognome pesante e bionda sia superficiale o stupida”. Non solo, Drusilla parlando di sé nella scheda di presentazione ha rivelato di detestare i posti affollati, che non ama stare troppo in mezzo alle persone e che “se una persona non mi sta molto simpatica mi si leggerà sul volto, sono una persona trasparente”.

Drusilla Gucci e il suo lato oscuro: “sono molto affascinata dalla morte”

Ma non finisce qui, visto che Drusilla Gucci durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in un video di presentazione ha rivelato un lato assolutamente inedito della sua personalità. La nipote di Guccio Gucci, infatti, ha raccontato di essere affascinata dalla morte: “non sono esattamente così come appaio, una persona mi può vedere tutta carina angelica, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma in realtà ho un animo un po’ tenebroso. Mi piacciono quelle cose che magari alla gente un po’ schifano. Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere… e poi la mia passione per le ossa”. Una passione inusuale quella della giovanissima Drusilla che ha rivelato: “colleziono ossa di animali che trovo nel mio bosco: ho un teschio di gatto e delle corna di cervo… l’osso secondo me ci ricorda un po’ chi realmente siamo. Fuori da qualsiasi substrato sociale o sovrastruttura c’è l’osso, la struttura pura, primaria e primitiva e infatti ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali”. Rivelazioni choc che hanno fatto rabbrividire alcuni telespettatori, ma non alla padrona di casa Ilary Blasi che ha esclamato “io sono pazza di Drusilla Gucci”. Intanto in studio sono tutti dalla sua parte, a cominciare dall’opinionista Iva Zanicchi che sulla nomination ha detto: “nominarla perché fragile non è una giustificazione”. Ricordiamo che la ragazza è in nomination contro il Visconte Ferdinando. Chi sarà eliminato?

