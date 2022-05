Drusilla Gucci/ “Sono affascinata dal lato oscuro e occulto della vita”

Ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci si è raccontata a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. L’influencer dal cognome “pesante” ha appena pubblicato il suo primo libro e nel salotto di Serena Bortone ha parlato della sua passione per il mistero e per l’occulto: “Sono sempre stata affascinata da questo lato della vita, dà un po’ di sale un più. Ho una collezione di teschi di animali, ho sempre avuto questa cosa fin da bambina. Io vivo in un bosco, in campagna, ma c’è anche chi me li spedisce”.

Come aveva già avuto modo di raccontare in altre esperienze televisive, Drusilla Gucci ha parlato della sua particolare collezione: “Ho il teschio di un capriolo, di un gatto, e di altri animali. Mi piacciono, li tengo sparsi per la camera”. Poi una battuta sul rapporto con la madre Stefania: “Io e mia madre abbiamo un rapporto bellissimo: è conflittuale come ogni rapporto madre-figlia, ma ci vogliamo tantissimo bene”.

DRUSILLA GUCCI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Come dicevamo, Drusilla Gucci ha appena pubblicato il suo primo libro di genere fantasy e ha tenuto a precisare: “Ho voluto raccontare semplicemente quello che mi piace, a me piace scrivere”. Non c’è un grande obiettivo nel mirino della giovane bionda, la sua opera è principalmente legata alla terra romena, da lei amata anche se non visitata: “Scrivo da quando sono bambina, la mia necessità primaria è scrivere e non ho un particolare messaggio da mandare. Ho voluto raccontare la Romania perché mi ha sempre affascinato. Purtroppo non ci sono ancora andata, ma l’ho immaginata”

