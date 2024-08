Finalmente, dopo una serie di stoccate sui social, Drusilla Gucci ha voluto rompere il silenzio parlando in prima persona della fine della relazione con Francesco Chiofalo. Lui, diventato famoso dopo aver partecipato a Temptation Island, ne ha combinate di tutti i colori: si è rifatto gli occhi e poi voleva pure ricorrere ad un intervento per farsi allungare le gambe. Il trentacinquenne aveva anche partecipato a Uomini e Donne come tronista per una stagione, ma le cose erano andate malissimo. Ad ogni modo, dopo una breve relazione con Antonella Fiordelisi, ha fatto coppia per qualche anno con la famosa ereditiera ventinovenne Drusilla Gucci.

Lei, di origini toscane, è la figlia di Stefania e Umberto Gucci, della famosa casa di moda italiana. La loro storia è finita nel peggio dei modi dopo quattro anni e ad annunciare la rottura è stato proprio lui con un comunicato social. Su Instagram aveva scritto che purtroppo la relazione tra lui e Drusilla era terminata, ma da quel momento sono partite a raffica una serie di frecciate figlie di un rancore che provavano ormai da tempo. Lei, dal canto suo ha criticato il suo fare la vittima, lasciando intendere che dietro a tutto questo ci fossero dei retroscena davvero gravissimi.

Drusilla Gucci, tutta la verità su Chiofalo: “Se mi tradiva? Ecco la verità”

Dopo che la relazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si è conclusa, i social si sono scatenati chiedendo alla coppia cosa fosse successo davvero, in particolare all’ereditiera, che in queste settimane ha lasciato intendere che dietro ci fossero motivazioni piuttosto pesanti. Nelle scorse ore, però, Drusilla ha finalmente parlato, chiarendo tutti i perché di questa fine così burrascosa. Rispondendo ad alcune domande dei fan, ha svelato che il rapporto è stato chiuso a causa del sentimento finito da parte di lei. “Lasciarsi era la cosa migliore da fare”, dice, aggiungendo che in tutto questo non c’è stato un motivo specifico. Drusilla Gucci sottolinea poi che lei e Francesco Chiofalo erano troppo diversi, senza argomenti e passioni in comune. “Avevamo principi e obiettivi troppo diversi” confessa, “Non eravamo fatti l’uno per l’altro”.

La bella influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2021 racconta anche che per capire tutto ciò ci è voluto tanto tempo, ma che del resto, prima di arrivare alla verità ognuno ha bisogno dei suoi tempi. Poi la verità sul presunto tradimento di cui Chiofalo è stato accusato dai fan. “Se veramente avessi avuto un sospetto del genere lo avrei lasciato da tempo immemore”, spiega Drusilla, raccontando a Coming Soon di non essere mai stata una persona gelosa, e che le accuse che lei gli muoveva non riguardavano assolutamente quelle di avere una presunta amante, ma si riferivano a comportamenti scorretti di altro tipo.