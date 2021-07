Dua Lipa debutta al cinema in “Argylle”/ Reciterà nel thriller di Matthew Vaughn

Dua Lipa allarga i suoi orizzonti ed esordisce da attrice al cinema per un film che vedrà al suo fianco Bryan Cranston, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Henry Cavill, Catherine O’Hara e John Cena. La cantante curerà anche le musiche che comporranno la colonna sonora. La pellicola è diretta da Matthew Vaughn, che ha lavorato a film come “X-Men – L’inizio” e “Kingsman” e ha inoltre prodotto “Rocketman” di Dexter Fletcher, il biopic sulla vita di Elton John che nel 2019 ha incassato più di 190 milioni di dollari a livello mondiale.

“Argylle” sarà il titolo della spy story, che racconterà le continue avventure di una spia in giro per il mondo. La storia è basata sul romanzo di prossima uscita di Ellie Conway. Quale ruolo interpreterà Dua Lipa nel film non è ancora certo; intanto, sappiamo che le riprese inizieranno in questo agosto e il cast con la troupe della produzione si sposteranno tra gli Stati Uniti e l’Europa.

Il regista: “Reinventerà il genere delle spie”

E’ stato Matthew Vaughn a rivelare le prime impressioni che ha avuto quando ha letto la bozza iniziale del manoscritto di Conway: “Ho sentito che era il franchise di spionaggio più incredibile e originale dai tempi dei libri di Ian Fleming degli anni Cinquanta. Questo reinventerà il genere delle spie“. Dovrebbe trattarsi di una trilogia, che si svilupperà con altri due film.

Solo pochi mesi fa si vociferava che Dua Lipa si sarebbe buttata nella recitazione e che a breve l’avremmo vista al cinema. Prima del suo trionfo ai Grammy Awards nella categoria miglior album pop con “Future Nostalgia”, era stata intervistata dal Los Angeles Times, il cui giornalista ha rivelato, tra le altre cose, che la cantante “starebbe valutando dei copioni che le sono stati proposti”.

