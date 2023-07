“Dubai è la nuova Ginevra per il commercio di petrolio russo”/ Affari spostati in Medio Oriente

Per decenni Ginevra ha ospitato molti dei commercianti che vendevano il petrolio russo ai consumatori di tutto il mondo. Ma da quando la Svizzera ha aderito all’embargo imposto a Mosca a causa dell’invasione dell’Ucraina, molti di quegli affari si sono spostati a Dubai e in altre città degli Emirati Arabi Uniti, segnala il Financial Times.

Le aziende registrate nel piccolo stato del Golfo hanno acquistato almeno 39 milioni di tonnellate di petrolio russo per un valore di oltre 17 miliardi di dollari tra gennaio e aprile – circa un terzo delle esportazioni del Paese dichiarate alla dogana durante quel periodo – secondo la documentazione doganale russa analizzata dal giornale. Parte di quel petrolio è finito negli Emirati Arabi Uniti, come certificato dai dati di tracciamento delle navi, atterrando nei terminali di stoccaggio in luoghi come Fujairah. Il resto – circa il 90 per cento – non ha mai toccato il suolo degli Emirati, fluendo invece dai porti russi direttamente a nuovi acquirenti in Asia, Africa e Sud America come parte di uno dei più grandi reindirizzamenti dei flussi energetici globali nella storia.

“Dubai è la nuova Ginevra per il commercio di petrolio russo”

Il commercio di energia negli Emirati Arabi Uniti era già in crescita prima della crisi in Ucraina: lo scoppio del conflitto e le sanzioni occidentali hanno solo potenziato questa crescita. Dei primi venti trader di greggio russo nei primi quattro mesi dell’anno, otto sono stati registrati negli EAU. Nei prodotti petroliferi raffinati, come il gasolio e l’olio combustibile, il predominio degli Emirati Arabi Uniti era ancora più elevato, con 10 dei 20 maggiori commercianti registrati nel paese. Il boom commerciale ha ulteriormente arricchito la nazione, spostando miliardi di dollari di entrate petrolifere aggiuntive attraverso le sue banche e attirando dozzine di nuove società nelle sue zone di libero scambio. Ha anche testato le relazioni con alleati come gli Stati Uniti, che vogliono che il petrolio russo fluisca ma sono cauti nel creare nuove rotte commerciali che minano le sanzioni. “Se sei un commerciante di petrolio, questo è il posto in cui vuoi essere”, afferma Matt Stanley, ex commerciante e veterano del settore da 20 anni che ora gestisce le relazioni con i clienti nella regione per il fornitore di dati Kpler: “Dubai è la nuova Ginevra”. Gli Emirati Arabi Uniti sono l’ottavo produttore mondiale di petrolio, ma storicamente non sono stati un importante luogo di scambio di petrolio. I volumi erano modesti e Adnoc, la compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi, ha creato un proprio braccio commerciale solo tre anni fa.

