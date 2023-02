Due donne uccise da un colpo di pistola a Riposto/ Duplice omicidio collegato?

E’ forse un duplice omicidio collegato quello che si nasconde dietro la morte di due donne in quel di Riposto, in provincia di Catania. Gli inquirenti hanno rinvenuto due cadaveri non troppo distanti fra di loro a cominciare da M.M. una 45enne che è stata scoperta all’interno della sua auto, una Suzuki Ignis, così come si legge sul portale dei colleghi di Fanpage. La vittima, secondo una prima ricostruzione, aveva fatto benzina vicino al porto turistico quando sarebbe stata poi raggiunta da un colpo di pistola alla testa, quasi un’esecuzione.

Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi in un’automobile parcheggiata sul lungomare, con appunto il cadavere al suo interno. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno deciso di chiudere la strada alla circolazione, transennandola, di modo da poter svolgere al meglio tutte le indagini ed effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche la scientifica, gli uomini del 118 e il magistrato di turno che ha poi disposto l’autopsia. Al momento si ipotizza un omicidio visto che l’arma del delitto non sarebbe stata trovata a fianco del corpo della vittima, quindo si tratterebbe di una mano esterna.

DUE DONNE UCCISE A RIPOSTO: ENTRAMBE PRESENTANO UN FORO DI PROIETTILE

L’omicidio è avvenuto in una delle zone più frequentate di Riposto, vicino al porto turistico e non troppo lontano dalla sede della Guardia Costiera locale: probabile che l’assassinio sia stato compiuto durante la scorsa notte o alle prime luci dell’alba, approfittando della poca gente in circolazione.

Il secondo cadavere è stato rinvenuto in un’altra zona della cittadina della riviera ionica, anch’esso conseguenza di un colpo d’arma da fuoco e anche in questo caso una donna. Le indagini sono in corso per capire prima di tutto le identità delle vittime e secondariamente se si tratta di due casi collegati fra di loro, cosa molto probabile visto che la casualità degli eventi sembra un’ipotesi assolutamente da scartare tenendo conto che il piccolo comune siciliano ha solamente 14mila abitanti.

