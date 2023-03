Due nel mirino/ Trama e cast film su Rete 4 oggi 23 marzo

Due nel mirino: cast e regia

Azione e adrenalina sono gli ingredienti principali di “Due nel mirino”, film del 1990 che va in onda oggi, giovedì 23 marzo, alle 16,45 su Rete 4. La pellicola è diretta da John Badham, mentre gli interpreti principali sono Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Stephen Tobolowsky, Joan Severance e Bill Duke.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La colonna sonora è affidata al compositore, produttore e tastierista tedesco Hans Zimmer, il quale è a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico Dreamworks. Tre le sue colonne sonore più famose va annoverata quella de “Il Gladiatore”, inoltre, nel 1985 ha collaborato alla realizzazione dell’album di Claudio Baglioni, “La vita è adesso”.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Due nel mirino, la trama del film

Rick Jarmin è costretto a cambiare spesso identità in quanto in passato ha testimoniato contro dei criminali implicati in traffici di droga. L’uomo vive sotto protezione dei federali e oltre a cambiare nome è obbligato anche a cambiare mestiere. Jarmin si è trasferito a Detroit dove fa il meccanico e il benzinaio, ma il pericolo incombe, in quanto, l’intento del criminale, quando viene scagionato è quello di vendicarsi di lui. Le sorprese per l’uomo non sono finite, infatti, casualmente incontra la sua ex fidanzata Marianne, che lo credeva morto e non ha mai smesso di amarlo. Nonostante Rick contraccambi il sentimento ed è felice di aver ritrovato il suo vecchio amore, cerca in tutti i modi di fuggire da lei per non coinvolgerla nelle sue pericolose vicissitudini. Tutti i tentativi falliscono e i due decidono di restare insieme, anche se l’ingenuità di Marianne è tale da complicare ulteriormente la situazione. La coppia si ritrova ancora innamorata e decidono di affrontare insieme ogni ostacolo per far perdere le loro tracce. Il lieto fine è assicurato.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA