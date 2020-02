Due noi, Fadi/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2020)

L’amore nel centro storico di Bologna, l’amore non corrisposto, l’amore consumato troppo in fretta, e dunque finito e perciò rimpianto nel testo di Fadi, al secolo Thomas Olowarotimi Fadimiluyi, cantautore italo-nigeriano che abbina la musica soul alle tonalità romagnole. Una voce davvero molto interessante, a tratti roca, a tratti profonda, estremamente bassa e intima per Fadi, non solo cantante ma anche chitarrista acustico sul palco dell’Ariston. “Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua, lo faccio apposta, la prendo larga e sbaglio strada”: il brano ci catapulta subito all’interno di questa relazione ormai conclusa tra rimorsi e rimpianti e ci porta lungo le strade del capoluogo emiliano, tra il silenzio della notte e il caos del giorno, popolato da studenti universitari e giovani sognatori. Fadi gironzola per le vie di Bologna, la Bologna di Lucio Dalla, chiara ispirazione musicale e poi vola sulle ali della nostalgia, “per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera. La tua stagione non finirà mai, non finirà mai dentro me: noi due per le strade di Bologna” è il verso più intenso, che esprime tutta la potenza e il dolore di un sentimento ormai perso.

Due noi, Fadi: testo e analisi. L’amore e l’amicizia

Nel pezzo c’è anche spazio per l’amicizia, quella dei tempi dell’università, quelle emozioni che si credono essere eterne, che si sperano essere eterne ma che poi in realtà si rivelano precarie: “Chiedilo a Parara e Toni quali sono i giorni che ti do buoni”, canta Fadi. E ancora, “chiedilo ad Andrea che si è perso, è ancora lì nel centro che cerca un senso”, una frase dal sapore malinconico, amaro. La melodia è semplicissima, il testo è romantico, ispirato ai cantautori bolognesi: “Noi” due è una canzone leggera, leggerissima, dal ritmo scontato, appena quattro accordi di chitarra che si ripetono per tre minuti e mezzo. Siamo certi che funzionerà nel breve periodo visto che è una storia fin troppo universale, ma che non lascerà il segno nel panorama della musica italiana. E’ tutto già visto, sentito, scontato e ripetitivo: Fadi dovrà essere più personale per riuscire a convincere, ma soprattutto a uscire dalla logica del bel ragazzo dalla voce potente che canta per ammaliare un pubblico di soli adolescenti.

Data di uscita: 2019

Genere: musica pop, soul

Compositore: Thomas Olowarotimi Fadimiluyi



© RIPRODUZIONE RISERVATA