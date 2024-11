‘Tutte le volte’, testo canzone di Sidy a Sanremo Giovani 2024

Sul palco di Sanremo Giovani 2024 è pronto a farsi largo Sidy; stella emergente della scena pop italiana e con alle spalle già un background di tutto rispetto. Si è affacciato al mondo della musica da giovanissimo, passando anche per X Factor nel 2017 e collezionando nel periodo più recente collaborazioni di assoluto valore come nel caso di Mahmood. Con la canzone ‘Tutte le volte’ conferma forse tutte le attese nei suoi confronti dal punto di vista della resa artistica.

Testo 'Oh my God', canzone Mew/ Analisi e significato: disagio e vuoto interiore nel brano (Sanremo Giovani)

Prima di addentrarci nell’analisi del testo e significato della canzone “Tutte le volte” di Sidy a Sanremo Giovani 2024 è doveroso un focus sullo stile che emerge dal suo brano e dalla sua attitudine artistica in generale. Ciò che emerge è forse una sensibilità originale, un modo di veicolare messaggi e antifone unendo diversi generi e fonti di ispirazione; dal folk al pop, passando per reminiscenze urban ben visibili. Delicatezza vocale e di scrittura che, per Sidy, potrebbero essere armi importanti in vista della kermesse di Sanremo Giovani 2024.

Testo 'Tutte le volte', canzone Sidy Casse/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

‘Tutte le volte’ analisi testo canzone Sidy a Sanremo Giovani 2024

Il testo di ‘Tutte le volte’, canzone di Sidy a Sanremo Giovani 2024 mette in evidenza più sfumature di un racconto particolarmente delicato e intimo. Le sonorità non sono quelle di una classica ballade ma concettualmente il tema dell’amore sembra dominante. E’ un continuo farsi del male, andare e tornare; sembra il più classico dei ‘tira e molla’ ma in realtà il significato di ‘Tutte le volte’ – canzone di Sidy – mira a sviscerare il tema ponendo l’accento sulla potenza dell’attrazione a dispetto delle delusioni.

Testo 'Scorpione', canzone Angie/ Analisi e significato (Sanremo Giovani 2024)

“Ma ti vengo a trovare lo stesso/ Ti giuro vorrei scordarmi di te questa notte”, questo un passo del testo di ‘Tutte le volte’, canzone di Sidy a Sanremo Giovani 2024. Una frase che forse racchiude il significato del brano e che si evolve nel corso della narrazione con una dettagliata rappresentazione simbolica degli step emotivi di un amore doloroso ma a tratti magnetico.