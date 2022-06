Due Padri di troppo/ Su Rete 4 il film con Robin Williams e Billy Crystal

Due Padri di troppo, fil, di rete 4 diretto da Ivan Reitman

Due Padri di troppo va in onda oggi, venerdì 10 giugno, dalle ore 16:50 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene al genere commedia e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1997. Questa pellicola è stata diretta dal regista statunitense Ivan Reitman mentre la sceneggiatura è stata scritta da Francis Veber.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Robin Williams, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Charlie Hofheimer, Mel Gibson e Bruce Greenwood. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore James Newton Howard mentre la fotografia è stata curata da Stephen H. Burum.

Due Padri di troppo, la trama del film: vite molto diverse

Leggiamo la trama di Due padri di troppo. Colette va a trovare Jack, l’uomo che ha sposato anni prima. Ormai i due sono separati e vivono vite diverse. Tuttavia, Colette si deve rivolgere al suo ex marito per comunicargli un accaduto non molto piacevole. Infatti, Colette dice che dopo la separazione ha trovato subito un altro marito ma che ora è in crisi perché il suo figlio Scott, di 16 anni, è scappato di casa. Colette inoltre confessa che Scott potrebbe essere figlio di Jack e chiede disperatamente il suo aiuto per trovarlo. Allo stesso tempo, Colette racconta la cosa anche a Dale, un suo ex fidanzato. Insomma, i padri di Scott potrebbero essere due, nessuno ha certezze al riguardo.

Inizialmente, Scott e Dale si incontrano ma c’è astio e indifferenza tra i due. Non vogliono fidarsi l’uno dell’altro, anche perché hanno caratteri troppo diversi tra loro. Comunque, con il passare del tempo capiscono che se vogliono trovare la verità su chi sia il padre di Scott, allora devono unire le forze. Vengono a sapere che il loro presunto figlio sta girando la California al seguito di una banda rock impegnata in un tour. A questo punto, il loro scopo sarà rintracciare il ragazzo e fare in modo di portarlo dalla madre così da poter capire chi è il vero padre.

