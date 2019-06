Duello a Bitter Ridge/ Su Rete 4 il film con Lex Barker (oggi, 2 giugno 2019)

Duello a Bitter Ridge è un western nudo e crudo che sarà trasmesso nel pomeriggio del 2 giugno su Rete 4. Si tratta, per l’appunto, di un film western realizzato negli Stati Uniti nel 1955, tratto da un soggetto di William MacLeod Raine e da una sceneggiatura di Lawrence Roman e Teddi Sherman. Prodotta dalla Universal International Pictures, la pellicola è stata diretta dal regista americano Jack Arnold. Quest’ultimo ha ricevuto una nomination al Premio Oscar nel 1950 per il suo documentario With These Hands ed è diventato famoso grazie soprattutto a diversi lavori di genere horror e fantascientifico, come ad esempio Destinazione… Terra!, La vendetta del mostro e I figli dello spazio. Protagonista principale è l’interprete statunitense Lex Barker, conosciuto grazie ai suoi numerosi ruoli nella serie di Tarzan e per diversi film western. Viene affiancato da Mara Corday, che si è fatta apprezzare in Al di là del fiume, Tarantola, Lo scorpione nero e L’uomo nel mirino. Il cast viene completato da Stephen McNally, John Dehner, Trevor Bardette, Ray Teal, Warren Stevens, Myron Healey e John Harmon.

Duello a Bitter Ridge, la trama del film

La trama di Duello a Bitter Ridge si focalizza sulla situazione terribile che sta vivendo la periferia della città di Tomahawk. Le diligenze vengono coinvolte loro malgrado in una serie infinita di aggressioni e rapine di forte entità. Jeff Carr viene inviato in soccorso nella zona al fine di indagare sulle responsabilità di simili eventi. I cittadini non ce la fanno più e stanno vivendo una situazione fuori controllo, non nutrendo più alcuna fiducia nei confronti della gente straniera. Sono talmente esasperati che aggrediscono lo stesso Jeff, credendo che provenisse dall’estero. Nel giro di poco tempo, Jeff si accorge che la colpa delle rapine deve essere attribuita ai tre fratelli Jackman. Entrando nei particolari, uno dei tre agisce con lo scopo di diventare sceriffo. Tutto ciò nonostante la famiglia sia molto apprezzata all’interno di Tomahawk. Jeff viene aiutato dal pastore locale Alec e dalla bella Holly, che diventa oggetto di attenzioni sentimentali da parte di entrambi. Tutti e tre sono costretti a muoversi rapidamente con lo scopo di dimostrare la colpevolezza dei tre temibili fratelli. Intanto, nel paese stanno per svolgersi le elezioni e bisogna assolutamente fare presto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA