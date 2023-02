“Duemilaminuti” testo completo canzone di Mara Sattei a Sanremo 2023/ Amori dolorosi

“Duemilaminuti” testo completo della canzone firmata da Damiano dei Maneskin

Mara Sattei arriva alla 73esima edizione del festival di Sanremo 2023 con la canzone “Duemilaminuti” (leggi sotto il testo completo). Un brano firmato tra gli autori anche da Damiano dei Maneskin, e porta all’attenzione del pubblico, oltre alle sonorità che sottolineano le doti vocali tipiche della cantante, anche un tema delicato.

L’amore tormentato che può diventare tossico ed il dolore che può provocare il tentare di staccarsi da una relazione soffocante. Parole profonde e ricche di significato, che si discostano dalla classica ballad romantica e riportano invece alla luce le realtà di alcune relazioni distruttive.

"Duemilaminuti" testo completo e significato della canzone di Mara Sattei a Sanremo 2023

Rileggiamo il testo completo di Duemilaminuti: è un brano che parla di un amore, ma solo all’apparenza, in realtà è un legame che soffoca e diventa tossico. Mara Sattei si chiede se nella relazione di cui parla ci sia stato o no davvero un sentimento o se in realtà si tratta solo di “un gioco che avevi creato per me“.

Un posto nel quale si tentano di sotterrare i problemi nell’alcool e restano alla fine solo i lividi, come segni di un male che non può chiamarsi amore. Parole dolorose, che fanno pensare e riflettere sula tossicità di certi rapporti che per molti è difficile lasciare andare. Dolorosi come “camminare a piedi nudi sulla neve”, e che alla fine lasciano solo rabbia che resta difficile da dimenticare.

Testo completo di "Duemilaminuti" di Mara Sattei a Sanremo 2023

Vediamo quindi il testo completo della canzone Duemilaminuti di Mara Sattei per Sanremo 2023:

Duemilaminuti

Duemilaminuti

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Io mi ricordo quando ritornavi a casa stanco

E sotterravi i tuoi problemi dentro fiumi d’alcool

E ogni volta mi dicevi che la colpa era la mia

Non ti importava di distruggere i nostri momenti

Lividi sopra il mio corpo erano solo i segni

Che quel male che ti porti non andrà più via

Pensavo di poter guardare le cose da un punto di vista diverso

Però il tuo riflesso non cambia

Non entri mai nel mio universo

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire che in fondo tu eri diverso

Cercassi nel buio le ombre

O l’aria nel mare blu intenso

Ho capito che non era amore ma soltanto un posto che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Ma dimmi se c’è stato amore tra quelle parole (tra quelle parole)

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore (anzi duemila ore)

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

