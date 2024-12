Mara Sattei, chi è la cantante: c’è un fidanzato nella sua vita?

Tra gli ospiti della puntata dello speciale show evento de Il Volo-Tutti per uno, troveremo anche la bella e brava Mara Sattei, la giovane cantante farà tappa sul palco, ospite del trio di tenori siciliani. In molti intanto si chiedono cosa si nasconda nella vita sentimentale di Mara Sattei, la cantate ha un fidanzato? La giovane artista e sorella di ThaSup si è raccontata nel corso di una intervista concessa a Today, nella quale ha ammesso di aver dedicato molto tempo al lavoro e alla carriera, lasciando alle spalle le questioni private e personali: “Mi sono resa conto di non aver dato importanza a tante cose, di averle trascurate, per esempio la parte affettiva, magari inconsciamente, mi sono concentrata sulla carriera e sul lavoro perché sentivo che fosse giusto così” le parole di Mara Sattei.

La cantante è infatti molto riservata su tutto ciò che riguarda le questioni personali e non è dato sapersi con certezza se ci sia un fidanzato nella vita di Mara Sattei attualmente.

Mara Sattei e il flirt con Marracash? Le voci sul passato sentimentale della cantante

Mentre la carriera della giovane cantante ed ex allieva di Amici sembra essere in grande ascesa, c’è chi continua a chiedersi se ci sia un nuovo fidanzato per Mara Sattei. La cantante in passato è finita al centro di alcuni gossip, sappiamo che è stata legata sentimentalmente a Danny La Home, mentre è stata accostata anche a Marracash, ex fidanzato di Elodie che però non ha mai confermato le voci e gli accostamenti a Mara Sattei.

L’artista e concorrente di Sanremo 2023 non si è mai sbilanciata e preferisce tenere al riparo la sua vita sentimentale, proprio adesso che la sua carriera è ben lanciata, come dimostra anche l’album musicale in arrivo con il fratello ThaSup.