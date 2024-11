Mara Sattei ha un fidanzato? Dubbi sullo status sentimentale della cantante

Tra gli ospiti della speciale serata di Canale Cinque con Il Volo-Tutti per uno troveremo Mara Sattei, la cantante e sorella di Thasup che negli ultimi anni ha impilato diversi successi, ottenendo anche una partecipazione al Festival di Sanremo. E in molti si chiedono cosa si nasconda nella vita privata di Mara Sattei, che non ha mai amato sbandierare ai quattro venti le questioni di casa sua.

Claudio Baglioni, chi è: ex moglie e figlio/ Il matrimonio con Paola Massari, poi la nascita di Giovanni

Nel corso di una intervista concessa al quotidiano online Today, Mara Sattei ha rivelato, all’apice della sua carriera, di aver un po’ messo da parte gli affetti: “Mi sono resa conto di non aver dato importanza a tante cose, di averle trascurate, per esempio la parte affettiva, magari inconsciamente, mi sono concentrata sulla carriera e sul lavoro perché sentivo che fosse giusto così”. Non si hanno particolari e dettagliate informazioni riguardo allo status sentimentale di Mara Sattei, non è dato sapersi dunque se sia fidanzata o meno.

Roberto Vecchioni chi è, le ex: "Mia moglie Irene Bozzi mi tradiva"/ "L'ho scoperto in mezzo alle colline"

Mara Sattei e il rapporto con il fratello: “Ci siamo influenzati”

Riguardo al rapporto con il fratello Thasup, anch’esso artista, e allo scambio di culture musicali, Mara Sattei ha ammesso a Today: “Non era scontato, farcela a questi livelli, ci siamo sempre influenzati, e credo sia il nostro segreto: lui mi ha aperto al rap e all’urban, in generale alla musica contemporanea; io invece gli ho fatto scoprire i cantautori”.

L’abbiamo vista a Sanremo nel 2023, Mara Sattei è una delle papabili concorrenti dell’edizione 2025 della kermesse, che dopo cinque anni di Amadeus sarà condotta da Carlo Conti, vedremo se la cantante deciderà di tornare in gara all’Ariston e sfruttare l’onda positiva degli ultimi anni, che le hanno regalato grandi soddisfazioni dal punto di vista artistico. Intanto questa sera i telespettatori avranno la possibilità di ritrovare Mara Sattei su Canale Cinque in Tutti per uno.

Chi balla con Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle/ Samuel Peron infortunato: clamorosa ipotesi...