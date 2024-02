DUETTO DIODATO E JACK SAVORETTI, COVER “AMORE CHE VIENI, AMORE CHE VAI”/ Web: “Bravissimi” (Sanremo 2024)

“Amore che vieni, amore che vai è una canzone importante per me e chi mi segue da tempo lo sa bene.” Così Diodato ha esordito in un post pubblicato su Instagram in cui annunciava la canzone scelta per il suo duetto a Sanremo 2024. Motivando poi che: “È stato uno di quei brani che mi ha insegnato a scrivere, che mi ha mostrato quanto la parola potesse essere dolce e pungente allo stesso tempo. È il mio primo amore con il più grande poeta in musica che il nostro paese ricordi.”

Testo completo “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè/ Video, cover a Sanremo 2024

Ed è infatti con grande trasporto che Diodato canta sul palco dell’Ariston, insieme a Jack Savoretti, Amore che vieni, amore che vai. “Diodato ha centrato la serata cover” è uno dei tanti messaggi di apprezzamento che riceve il cantante per la sua interpretazione a Sanremo 2024. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Diodato e Jack Savoretti, duetto all’Ariston con la cover di “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè

Diodato si appresta a vivere una serata cover carica di emozioni al Festival di Sanremo 2024, dove duetterà con Jack Savoretti. La coppia ha scelto di reinterpretare il capolavoro di Fabrizio De André, “Amore che vieni, amore che vai“, sottolineando così la profonda ammirazione che entrambi nutrono per l’indimenticabile Faber. “Sono onorato di essere ospite al Festival di Sanremo 2024 e di poter portare sulla prestigiosa scena dell’Ariston la Genova di De André con un grande amico e artista come Diodato”, ha dichiarato Jack Savoretti alla vigilia della kermesse sanremese e del duetto con Diodato.

La scelta di interpretare una canzone così rappresentativa del repertorio di De André mette in evidenza ancora una volta la passione del concorrente in gara per il grande artista genovese. In passato, con la sua cover di “Amore che vieni, amore che vai”, Diodato si era aggiudicato il Premio De André, un momento toccante segnato dalle parole commoventi di Dori Ghezzi, che gli disse che Fabrizio avrebbe apprezzato molto la sua versione.

Diodato porta a Sanremo 2024 la passione per il cantautorato italiano

“Mi vengono ancora i brividi a ripensarci”, ha ricordato Diodato. Ora, si avvicina il momento di mettersi nuovamente alla prova con l’omaggio a De Andrè. Sul palco di Sanremo 2024, il duetto Duetto Diodato e Jack Savoretti suscita grande curiosità.

“A me piace molto mettere passione nelle canzoni. Quando scrivi, sei quella cosa lì, di quel momento, magari qualche anno dopo non ti ci riconosci più perfettamente. Ma in generale è giusto mantenere un equilibrio per preservare una certa eleganza, un certo senso di sobrietà e misura”, aveva affermato tempo fa Diodato in un’intervista a ondarock.it, riflettendo sulle sue esperienze passate con le cover dei grandi cantautori.











