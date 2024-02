DUETTO IRAMA E RICCARDO COCCIANTE, COVER QUANDO FINISCE UN AMORE/ Messaggio di Cocciante: “Momento difficile”

Irama con Riccardo Cocciante a Sanremo 2024 nella 4^ serata delle Cover: messaggio toccante di Riccardo Cocciante

Sta andando avanti a pieno ritmo la serata delle cover di Sanremo 2024 ed Irama ha duettato con Riccardo Cocciante sulle note dell’intensa è sempre eterna Quando Finisce un amore. Un’unione di due voci molto particolari con un tono caldo e profondo che ha messo in risalto il bellissimo testo. A fine esibizione l’Ariston è esploso in una ola ed una lunghissima standin ovation.

Catherine Boutet, chi è la moglie Riccardo Cocciante/ Un colpo di fulmine scattato in un volo per New York

L’esibizione di Irama e Riccardo Cocciante si è conclusa con un toccante messaggio di riflessione del cantautore italo-francese: “In questo momento difficile che sta vivendo il mondo io volevo lasciarci con questo. Vivere per amare amara quasi per morire, amara dare l’anima alla vita, morire dalla voglia di vivere, dalla voglia di vivere.” (Agg di Liliana Morreale)

Testo completo “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante/ Video, cover a Sanremo 2024

Irama e Riccardo Cocciante, duetto al Festival di Sanremo 2024 con la cover di Quando finisce un amore: “Per me è un onore cantare con lui”

Con il duetto Irama e Riccardo Cocciante a Sanremo 2024, l’ex stella di Amici si è preso un impegno non da poco: realizzare una cover di “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974, proprio da Riccardo Cocciante. Irama lo avrà al suo fianco per tutta l’esibizione, in una performance che vuole unire due generazioni e due stili completamente diversi. A questa serata, Irama, approccia però con grande umiltà e con la consapevolezza di essere vicino ad un vero big della musica internazionale.

Irama a Sanremo 2024 con “Tu no”, video/ È una preannunciata hit?

“Per me è un onore poter cantare insieme a Riccardo Cocciante. Non è per nulla scontato. Sono contento che abbia accolto l’invito“, ha dichiarato in un passaggio riportato dal sito Allmusicitalia. “Sarà bellissimo e, allo stesso tempo, difficile stare accanto a un gigante della musica italiana”, ha ammesso Irama.

Irama e Riccardo Cocciante, la strana coppia all’Ariston: attesa spasmodica per la cover del capolavoro firmato proprio da Cocciante

Di sicuro a Irama non manca la personalità per padroneggiare il palco di Sanremo 2024. Condividerlo con Riccardo Cocciante sarà una bella sfida, ma non ha paura di giocarla. “Sarà bellissimo”, ha detto ancora il concorrente in gara al Festival. “Io sono entusiasta per il duetto con Riccardo Cocciante. Per me è un maestro dell’emotività ed ecco che sul palco porteremo Quando finisce un amore: un’altalena di emozioni che a me piace da morire“, ha continuato Irama.

A livello di aspettative, c’è un pubblico che vuole essere stupito e trainato in un vortice di emozioni durante il duetto. Anche la critica è incuriosita dal risultato musicale che potrebbero generare Irama e Riccardo Cocciante. Riusciranno a stupirci? La presenza di Cocciante e il talento di Irama sono una garanzia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA