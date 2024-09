Riccardo Cocciante è uno tra i cantati più celebri al mondo. Compositore e paroliere sopraffino, ha avuto un successo ben oltre il territorio italiano, diventando un artista apprezzato per il suo grande talento. Nonostante, da anni, vive sotto i riflettori del successo, della vita privata di Riccardo Cocciante conosciamo ben poco. Il cantante infatti, preferisce mantenere un certo distacco tra la sua vita pubblica e privata. Sappiamo che è sposato e che ha un figlio di nome David ma, come puntualizzato, sono poche le informazioni di cui abbiamo a disposizione per avere un ritratto soddisfacente della vita di Riccardo Cocciante.

Ciò che sappiamo con certezza è che David è il primo e unico figlio del cantante italiano, ha un bel rapporto con il padre e, seguendo gli insegnamenti di Riccardo Cocciante, nella vita ha intrapreso una professione che lo porta a lavorare con la musica. Non è un cantante ma unito la sua passione per le canzoni a quella per la cultura e il graphic design. Tutte le informazioni sono trapelate dalle poche interviste rilasciate da Cocciante dato che, di comune accordo con la moglie, ha preferito non rivelare altri dettagli della sua vita matrimoniale, preferendo parlare solo di musica e arte.

Riccardo Cocciante, che lavoro fa il figlio

Come riportano i pochi dettagli sulla biografia del figlio di Riccardo Cocciante, David è nato nel 1990 ed è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e della moglie, la francese Catherine Boutet. David Cocciante oggi, secondo le poche informazioni che abbiamo su di lui, vive attualmente negli Stati Uniti e, seguendo in qualche modo le orme paterne, da anni lavora nel campo della musica e della cultura. Nella sua descrizione di Instagram, David si definisce un “Graphic Design Ninja”. Dal padre Riccardo, in ogni caso, ha preso la grande passione per la musica e per la cultura che lo hanno portato in questi anni anche sulle sue orme, in un certo qual modo.

Del resto, ci sono poche informazioni anche sul privato dello stesso figlio di Cocciante. David Cocciante è attualmente fidanzato con una ragazza di nome Amanda Schram, con la quale spesso condivide momenti su Instagram. La ragazza, sulla sua pagina Instagram personale, si definisce oltre che creativa anche una “Ceramic Artist” e i due vivono insieme negli Stati Uniti.

Riccardo Cocciante e il suo rapporto con il figlio

Riccardo Cocciante in una delle poche interviste che ha rilasciato a Oggi ha parlato della sua situazione familiare. A cominciare dalla moglie Catherine Boutet, a cui riconosce un ruolo fondamentale anche nelle sue scelte artistiche e poi del figlio. “Sfugge felicemente al suo destino”, ha rivelato. “Noi cosiddetti artisti siamo una buona erba cattiva. Bisogna prenderci con le pinze. La nostra prole non ha vita facile. Può crescere con enormi frustrazioni. Non David, per fortuna” ha aggiunto. “Lui ha saputo trovare una strada alternativa, autonoma. Ha 34 anni, è diventato un talentuoso designer”.