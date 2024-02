Mr Rain al Festival di Sanremo 2024 ha duettato con i Gemelli Diversi e con le Farfalle Azzurre

Mr Rain nella serata delle Cover a Sanremo 2024 ha portato sul palco con i Gemelli Diversi il loro brano Mary, nota canzone contro la violenza sulle donne che racconta il dramma di un’adolescente alla prese con un padre violento. Nonostante la canzone abbia quasi vent’anni il tema è sempre attuale. Ad impreziosire l’esibizione poi sono intervenute anche le nostre atlete Le Farfalle Azzurre.

E dopo l’esibizione di Mr Rain con i Gemelli Diversi, Amadeus si è congratulato con le Farfalle Azzurre: “Salutiamo le Farfalle Azzurre orgoglio italiano che ci rappresenteranno nelle prossime Olimpiadi di Parigi” Nel complesso un esibizione con una tematica importante ed una buona interpretazione (Agg di Liliana Morreale)

Mr Rain e Gemelli Diversi, duetto a Sanremo 2024 sulle note di “Mary”

Il duetto Mr Rain e Gemelli Diversi porterà sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2024 nella serata delle cover-duetti il brano “Mary“. La serata più attesa e seguita di tutta la kermesse vedrà i big in gara interpretare un brano di successo della musica italiana ed internazionale, ma accompagnati da amici e colleghi. Il rapper ha deciso di chiamare i Gemelli Diversi con cui duetterà sulle note di “Mary”, uno dei brani di maggior successo del repertorio del gruppo musicale pubblicato il 14 febbraio 2003.

La canzone parla di violenza domestica e degli abusi sessuali praticati da un padre nei confronti della propria figlia. Per Mary l’unico modo per sottrarsi a tutto questo dolore e violenza è fuggire via. Il brano è stato uno dei più grandi successi del gruppo che ha accettato con grande emozione l’invito del collega Mr Rain.

Dopo un anno di grandi successi, Mr. Rain torna in gara al Festival di Sanremo 2024. Il rapper con “Supereroi” è stato uno degli indiscussi protagonisti dello scorso anno, terzo classificato alle spalle di Lazza e Mengoni. Un anno magico per Mr Rain che dalle pagine de La Stampa ha dichiarato: “mi è letteralmente cambiata la vita dopo Sanremo. Ho conosciuto tante persone, ho fatto un tour di cinquanta date. Sono stati dei mesi magici che mi porterò nel cuore per sempre. Ringrazio il Festival per avermi regalato l’anno più bello della mia vita”. Ricordando quel periodo ha aggiunto: “quando sono andato a Sanremo con Supereroi ho condiviso un mio periodo buio in cui non riuscivo a chiedere aiuto e a fare il primo passo. La canzone, infatti, parla del mio vissuto, di me. Solo dopo è diventata di tutta la gente. Me ne sono reso conto quando ai concerti al posto della solito foto e degli autografi le persone mi chiedevano di parlare. Mi hanno raccontato tante storie”.

Quest’anno, invece, è in gara con “Due altalene”: “nasce dall’insieme di tutti questi racconti, tutti molto pesanti ed emozionanti. Sapere che Supereroi ha tenuto compagnia e ha dato forza a chi era in difficoltà è la vittoria più grande”.











