Juliana Ghidini, chi è la fidanzata di Mr Rain/ “Mi ha dato un aiuto grandioso e poi…”

Il cuore di Mr Rain batte per la fidanzata brasiliana Juliana Ghidini. La dolce metà del cantante è nata a Rio de Janeiro, ma vive a Brescia da tempo. Sul suo conto non si hanno moltissime altre informazioni, anche se da quando è al fianco dell’artista, ha gli occhi del gossip addosso. Eppure Mr Rain e la sua fidanzata stanno insieme da oltre sei anni. Un lungo periodo in cui Juliana ha dimostrato di essere la persona giusta per lui e viceversa. “La mia fidanzata mi ha dato un aiuto grandioso, è stata al mio fianco in questi ultimi sei anni e mi ha supportato tanto”, ha raccontato lui a Verissimo, ripercorrendo le tappe principali del loro rapporto sentimentale.

Juliana Ghedini, chi è la fidanzata di Mr Rain/ La dolce dedica: "Hai il primo posto nel mio cuore"

“Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà, che era distorta da come la vedevo io”, le parole di Mr Rain nel salotto di Silvia Toffanin. “Diventare genitore è certamente nei piani ma in un futuro, ora ho tanti progetti che voglio portare a termine”, ha sottolineato il cantante.

Mr Rain, chi è Juliana Ghidini, la fidanzata “fan dei pisolini e dei cani”

Al di là di queste dichiarazioni, Mr Rain e la sua fidanzata preferiscono proteggere la propria relazione dal gossip e dai più curiosi. Il profilo Instagram di lei, benché pubblico e accessibile a tutti, mostra l’essenziale della storia con il cantante, tra foto, viaggi e ricordi da immortalare. A seguire il suo account – che si apre con una bio divertente “sono fan dei pisolini e dei cani” – ci sono poco più di seimila follower.

Juliana Ghidini, fidanzata Mr Rain/ Il cantante: "Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà"

È chiaro che a Juliana non interessi più di tanto la visibilità social, anche se di tanto in tanto pubblica contenuti, aggiornando i suoi seguaci sulla sua vita tra gli amati amici a quattro zampe e la relazione con Mr Rain. Questo e poco altro per gli appassionati di gossip, che resteranno forse un po’ a bocca asciutta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA