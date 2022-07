Dumfries al Chelsea?/ Calciomercato, ecco quanto serve per avere l’esterno dall’Inter

Calciomercato news, la richiesta dell’Inter per Dumfries al Chelsea

In questa sessione di calciomercato estivo in casa Inter ci sarebbe l’idea di sacrificare un elemento importante per sistemare il bilancio ed operare in entrata e per questa ragione l’approdo di Denzel Dumfries al Chelsea potrebbe concretizzarsi entro la fine di agosto. Dopo il lungo tormentone riguardante il possibile passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, con i francesi che non hanno più alzato l’offerta iniziale e ricordando che l’effetto domino creatosi ha anche portato Gleison Bremer dal Torino alla Juventus invece che a Milano, ora è l’esterno olandese l’indiziato principale a partire per una somma importante.

Arrivato ad agosto dello scorso anno dal PSV di Eindhoven, Dumfries è cresciuto molto nel corso della stagione diventando un giocatore su cui puntare non solo nell’immediato ma anche per il futuro, avendo anche un contratto valido fino al giugno del 2025. Essendo il terzino titolare, l’Inter non vuole affatto lasciarlo partire a cuor leggero e la richiesta per il suo cartellino sarebbe di 40 milioni di euro.

Calciomercato news, Dumfries al Chelsea invece di Skriniar al PSG

Le chances di vedere Denzel Dumfries al Chelsea in questa finestra di calciomercato potrebbero dunque aumentare se i Blues decideranno di fare sul serio con l’Inter, contrariamente a quanto successo con i parigini per il difensore slovacco. Nell’ultima stagione, la sua prima con la maglia dell’Inter, Dumfries è stato capace di collezionare 5 reti e 7 assist vincenti in ben 45 presenze totali tra campionato e coppe.

