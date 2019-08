Dwayne Johnson “The Rock “si è sposato/ Matrimonio a sorpresa per attore ex wrestler

Matrimonio a sorpresa per Dwayne Johnson. Se il nome dell’attore non vi dice molto è perché il suo glorioso passato nel mondo del wrestling fa ancora sì che l’interprete venga conosciuto come “The Rock”. La notizia in ogni caso è che Dwayne Johnson si è sposato lasciando tutti a bocca aperta, per il tempismo delle nozze, con la sua fidanzata storica: quella Lauren Hashian cui è legato sentimentalmente da 12 anni a questa parte e che adesso è diventata sua moglie. Dicevamo del tempismo sorprendente: Dwayne e Lauren avrebbero infatti dovuto sposarsi lo scorso anno, per la precisione nella primavera del 2018, ma le nozze erano saltate. Nessun ripensamento, anzi, semplicemente Lauren era rimasta incinta della loro seconda figlia e l’ex wrestler aveva scherzosamente motivato che la propria compagna non voleva avere un pancione nelle foto di nozze.

Dwayne Johnson, 47 anni, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram due foto della cerimonia da sogno che ha fatto di lui e di Lauren Hashian marito e moglie. Le nozze sono state celebrate alle Hawaii, da dove proviene The Rock. La coppia stava insieme dal 2007 e mancava soltanto il matrimonio a sigillare la loro unione visto che avevano già due figlie: Jasmine, tre anni, e Tiana, 15 mesi. La star di Jumanji precedentemente era stato sposato con un’altra donna, la produttrice cinematografica Dany Garcia, con cui Johnson è rimasto in ottimi rapporti visto che è diventata suo manager al momento della loro separazione nel 2008 e che gli ha dato una figlia, Simone, di 18 anni. Molti artisti e colleghi si stanno complimentando con The Rock in queste ore. Per dire della sua popolarità basta dire che gli scatti del matrimonio alle Hawaii hanno quasi raggiunto quota 4 milioni di likes su Instagram.





