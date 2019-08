ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ Matrimonio finito, presto nuova vita a Milano

Nessun ritorno di fiamma tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La coppia che si è sposata il 14 giugno del 2008 presso la chiesa di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi dalla Città del Vaticano, non è tornata insieme come hanno scritto diversi giornali. Un amore importante durato nove anni fino al 23 dicembre 2017, data in cui decidono di annunciare al mondo intero la loro scelta di separarsi consensualmente. Dopo la fine del matrimonio diversi sono i flirt che la stampa ha attribuito ad entrambi, anche se gli unici certi sono quello di Eli con l’imprenditore Francesco Bettuzzi e quello di Briatore con l’influencer ed ex naufraga Taylor Mega.

Flavio Briatore: due di picche da Elisabetta Gregoraci

In questi mesi però Flavio Briatore ha cercato di riconquistare il cuore della bella conduttrice di Made In Sud, ma non c’è stato niente da fare. A detta del settimane Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, Elisabetta Gregoraci avrebbe dato un bel due di picche all’ ex team manager della scuderia Benetton e poi della Renault F1. A rivelarlo in esclusiva un’amica stretta di famiglia che ha rilasciato delle rivelazioni al settimanale diretto da Riccardo Signoretti sottolineando che la showgirl avrebbe rifiutato ogni tipo di corteggiamento da parte dell’ex marito. Ecco cosa si legge sul settimanale Nuovo: “Briatore ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio”.

Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore? Un capitolo importante della mia vita”

Nuovi progetti in cantiere per Elisabetta Gregoraci che il prossimo anno, dopo l’addio a Made in Sud, potrebbe tornare proprio sulla Rai2 di Carlo Freccero alla guida di un nuovo programma televisivo. Intanto, circa un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito, la showgirl ha confermato quanto già rivelato in esclusiva in una vecchia intervista dello scorso anno in cui parlando della sua vita aveva detto: “Flavio Briatore? È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”.



