Dybala al Napoli?/ Calciomercato news: non solo Inter e Milan, c’è pure De Laurentiis

Il calciomercato estivo è cominciato ufficialmente da un paio di giorni ma le indiscrezioni riguardanti trattative a sorpresa non mancano di certo, come ad esempio la possibilità di vedere Paulo Dybala al Napoli. Concluso il contratto con la Juventus, che non ha trovato appunto l’intesa per prolungare il rapporto con la punta, l’argentino è rimasto svincolato ed è ancora in attesa di capire quale sarà effettivamente il suo futuro. Sulle sue tracce si segnala da tempo la presenza dell’Inter tramite l’amministratore delegato Beppe Marotta, che conosce il calciatore.

Tuttavia i nerazzurri hanno prima bisogno di cedere un paio di giocatori del reparto avanzato come Sanchez e Correa e questa attesa potrebbe agevolare un’altra pretendente come il Milan, intenzionata a farsi sotto per la Joya da metà luglio. I rumors più recenti rivelano però che sono decisamente in rialzo le quotazioni del Napoli, altra big del nostro campionato che potrebbe aggiudicarselo per riconfermarsi ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, le chances che l’approdo di Paulo Dybala al Napoli si possa realmente concretizzare sono poche ma la pista che lo porterebbe ai piedi del Vesuvio non è affatto da scartare dopo l’incontro tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del calciatore avvenuto venerdì. Improbabile che Dybala possa sposare la causa del Monza, a cui era stato accostato ieri insieme con Mauro Icardi, e Francesco Totti, intervistato da Sky, ha escluso anche la possibilità di vederlo alla Roma: “Diciamo che era possibile, molto possibile. Però poi sono successe altre cose ed è svanito così. Ora lui penserà altrove, non so dove sinceramente. Speravo potesse venire a Roma. Possibilità concreta? Sì, c’è stata una chiacchierata. Però non so cosa si sono detti.”

