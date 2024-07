CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LA SPUNTA BERARDI?

Il calciomercato del Napoli è sempre a caccia di un esterno offensivo e Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato di mercato su Radio Marte, fornendo gli ultimi aggiornamenti “David Neres e Domenico Berardi interessano sicuramente al Napoli, così come Gudmundsson. Il club azzurro sta valutando rinforzi sugli esterni per la prossima stagione, ma non è ancora chiaro come agiranno, dato che il ds Manna ha dimostrato di seguire strategie di calciomercato diverse. Il Napoli aveva mostrato interesse anche per Greenwood prima del passaggio dell’inglese al Marsiglia, quindi non si escludono sorprese“.

Secondo Marchetti la strategia di calciomercato del Napoli potrebbe essere duplice: acquisire giocatori a condizioni favorevoli, come Berardi, attualmente infortunato e in Serie B, oppure puntare su altri più costosi. Diverse piste sono in esame. Il Napoli sta inoltre considerando l’utilizzo di Kvara, Politano, Ngonge e Raspadori sul fronte offensivo in una stagione senza Coppe: l’aggiunta di un nuovo giocatore significherebbe aumentare la concorrenza e potrebbe complicare la gestione del minutaggio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LINDSTRØM-EVERTON, TUTTO FATTO

Il calciomercato Napoli si sta muovendo forte su un esterno da inserire nella rosa a disposizione di Antonio Conte perché Jesper Lindstrøm ha completato i test medici con l’Everton ed è pronto a firmare il contratto con i Toffees. L’annuncio è stato dato su X da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di mercato internazionale, con lo sbarco in Premier League di Lindstrøm che sarà ufficializzato nelle prossime ore, a condizioni economiche che il Napoli ha ritenuto vantaggiose.

Il club partenopeo ha infatti ceduto il giocatore danese al club di Liverpool con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. La società del presidente De Laurentiis riceverà subito 3 milioni di euro per il prestito temporaneo e, se l’Everton deciderà di riscattarlo a fine stagione, altri 22 milioni di euro, per un totale complessivo di 25 milioni di euro, il che garantirebbe agli azzurri una plusvalenza, visto che un anno fa Linstrøm era arrivato dall’Eintracht Francoforte in prestito a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni.