CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NON CI SONO ACQUIRENTI PER OSIMHEN

Sempre più complicata e delicata la situazione in casa Napoli con De Laurentiis che sta facendo di tutto per cedere Victor Osimhen e sbloccare definitivamente il calciomercato Napoli per regalare ad Antonio Conte una rosa completa ed in grado di disputare un campionato di livello. La clausola per il centravanti nigeriano parla di 120 milioni di euro per liberarlo dal Napoli ma, al momento, sembra impossibile pensare che qualcuno la paghi anche dopo le uscite fatte dal calciatore stesso che ha più volte manifestato la voglia di cambiare squadra. Fino ad oggi, De Laurentiis ha rifiutato tutte le offerte del Paris Saint-Germain che ha più volte proposto delle contropartite insieme ad un’importante cifra che, però, non raggiungeva neanche i 100 milioni di euro.

Solo in Arabia Saudita si sono interessati ad Osimhen che ha costi troppo proibiti per chiunque soprattutto dopo l’ultima stagione sotto tono giocata con la maglia di un Napoli disastroso e solo decimo in classifica.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CAJUSTE SEGUITO DALLA FIORENTINA

L’affare Osimhen terrà il calciomercato Napoli sotto scacco fino alla riuscita della cessione anche se i partenopei stanno portando importanti uscite in grado di finanziare, almeno in parte, il mercato in entrata. Oltre all’uscita di Lindstrøm, il Napoli sta lavorando anche per la cessione di Cajuste che non ha convinto nel centrocampo dello scorso anno e potrebbe partire a titolo definitivo già in questa sessione di mercato. Sul centrocampista svedese è forte l’interesse della Fiorentina che sta cercando un calciatore fisico da inserire in mezzo al campo ed ha approfondito la questione anche se sembra voler imbastire un’eventuale trattativa solo con una base di prestito.

I partenopei hanno tanto da lavorare per consegnare a Conte una rosa solo da allenare per provare a riportare il Napoli nelle zone alte della classifica della prossima Serie A.