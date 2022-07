Dybala al Napoli o Roma?/ Calciomercato, meeting coi campani e l’offerta giallorossa

Calciomercato news, l’offerta per Paulo Dybala alla Roma

Il tormentone di calciomercato relativo al futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco specialmente per quanto riguarda il Napoli e la Roma. L’attaccante argentino, rimasto svincolato dal primo di luglio dopo il mancato accordo sul rinnovo del contatto con la Juventus, è ancora in attesa di trovarsi una nuova squadra con l’Inter ed il Milan che sembrano essersi defilate parecchio nella corsa per accaparrarselo.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il tecnico giallorosso José Mourinho starebbe spingendo con la sua società per il tesseramento della Joya e secondo Tuttomercatoweb.com i capitolini avrebbero presentato nelle scorse ore una proposta da 6 milioni di euro a stagione più bonus per l’ingaggio annuale del calciatore. In attesa di capire se l’ex Palermo deciderà di accettare il corteggiamento della Roma, il Napoli ha contattato il suo entourage per un colloquio.

Calciomercato news, l’incontro per portare Dybala al Napoli

In questa sessione estiva di calciomercato il futuro di Paulo Dybala rimane ancora tutto da scrivere. Detto della proposta romanista, nella giornata di ieri i rappresentanti del ventottenne sudamericano avrebbero avuto incontrato i vertici del Napoli a Dimaro tramite una videochiamata. Secondo Tyc Sports, gli azzurri sarebbero a loro volta pronti a farsi avanti con un’offerta formale (si vocifera 6 milioni di euro) per convincere il calciatore che, per La Gazzetta dello Sport, potrebber approdare ai piedi del Vesuvio anche con l’intervento di Adidas, suo sponsor ufficiale, che tratterebbe l’aspetto dei diritti d’immagine con il patron De Laurentiis.

