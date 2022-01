Dybala all’Inter?/ Calciomercato: la Juventus ha la precedenza, l’offerta nerazzurra

Le chances di vedere Paulo Dybala all’Inter potrebbero non essere così scarse come ci si aspettava inizialmente specie dopo le ultime indiscrezioni di calciomercato emerse nelle scorse ore. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri avrebbero preso contatto con il calciatore della Juventus tramite l’amministratore delegato ed ex bianconero Beppe Marotta con la consapevolezza che la Joya sarà libera di accordarsi con un altro club da febbraio.

Attualmente in scadenza di contratto a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione in corso, Dybala sembrava non essere in grado di trovare l’intesa sul rinnovo a causa della distanza tra la sua domanda e l’offerta della società che non sarebbe dunque stata in grado di accontentare le sue richieste. I rumors in merito hanno fatto storcere il naso all’ex Palermo che qualche mese fa sembrava potesse prolungare per altri 5 anni la durata della sua avventura a Torino.

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI DYBALA ALL’INTER

Le probabilità che l’approdo di Paulo Dybala all’Inter si possa realmente concretizzare in fase di calciomercato dipendono quindi da diversi fattori, a cominciare dalle intenzioni non solo dei lombardi ma pure della Juventus. Per la Rosea in ogni caso l’argentino sarebbe stato tentato dall’Inter con un’offerta per un quinquennale da 7,5 milioni di euro a stagione, ovvero quanto percepito lo scorso anno da Eriksen, più bonus. I nerazzurri rimangono vigili riguardo all’evolversi della situazione così come il Barcellona ed il Tottenham.

