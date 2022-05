Dybala all’Inter?/ Calciomercato, Marotta: “Spero che giochi con noi…”

“Non ci dobbiamo fare prendere dall’ansia” è il messaggio lanciato oggi dall’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a margine dell’evento ‘L’Amico Atletico’ della Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano. Riflettori accesi sul mercato estivo e sui tanti nomi in ballo: dall’addio imminente di Perisic (destinazione Tottenham) al possibile ritorno di Lukaku. Ma l’affaire più caldo è sicuramente quello legato a Paulo Dybala…

Il fantasista argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e non ci sarà alcun rinnovo da qui al 30 giugno. Marotta è un grande estimatore di Dybala e secondo gli esperti di mercato la trattativa sarebbe a buon punto. E l’ad nerazzurro si è sbottonato ai microfoni dei cronisti presenti a Milano: “Non so dove giocherà l’anno prossimo. Nel nostro mondo esistono le bugie bianche per cui dico che non lo so, ma la speranza è che possa giocare con noi” .

DYBALA-INTER: L’APERTURA DI MAROTTA

Beppe Marotta non si è sbilanciato ulteriormente sul possibile arrivo di Paulo Dybala, ma l’apertura è decisamente importante. Edin Dzeko e Lautaro Martinez non dovrebbero partire, mentre Joaquin Correa è in bilico. Scontato l’addio di Sanchez, in scadenza di contratto. L’ingaggio del cileno potrebbe “passare” alla Joya, anche se non è ancora nota la cifra messa sul piatto dall’Inter per l’argentino. Ricordiamo che Dybala piace molto anche alla Roma, con Josè Mourinho alla ricerca di un attaccante di qualità per fare il salto. Secondo quanto reso noto dai colleghi argentini di TyC Sports, la compagine capitolina avrebbe proposto un contratto triennale al classe 1993. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha fretta di definire il suo futuro e starebbe aspettando l’offerta formale del Biscione, che conosce già le sue richieste. La situazione si sbloccherà nel giro di 20-30 giorni, ma una cosa è certa: l’ambizione di Dybala si chiama Champions League.

