Dybala all’Inter?/ Calciomercato news: attenzione a Roma e Milan, Napoli più defilato

Calciomercato news, ancora attesa per Dybala all’Inter ma occhio alla Roma

La possibilità che l’approdo di Paulo Dybala all’Inter si concretizzi realmente in questa finestra di calciomercato resta viva in attesa di nuove cessioni da parte dei nerazzurri. Il club di Zhang deve infatti cedere Alexis Sanchez, nel mirino del Flamengo, prima di pensare di poter inserire in organico un altro attaccante come Paulo Dybala, il quale è rientrato a Torino dopo il periodo a Miami e prosegue in solitaria la preparazione in vista della prossima stagione.

Bremer all'Inter?/ Calciomercato news, previsto incontro con Cairo mentre Skriniar...

Oltre all’Inter si segnala sulle tracce della Joya anche la presenza del Milan ma pure della Roma, squadra che poteva aggiudicarselo tempo fa secondo le recenti dichiarazioni dell’ex bandiera del club Francesco Totti. I giallorossi lo abbraccerebbero subito e sarebbero pronti a rendere il sudamericano la vera stella della squadra nonostante il giocatore punti a trovare una sistemazione in una società che disputi la Champions League.

Calciomercato Milan News/ United su Tomori, il punto su De Ketelaere e Renato Sanches

Calciomercato news, il Napoli non ostacola l’arrivo di Dybala all’Inter

Le chances di vedere Paulo Dybala all’Inter in questa sessione di calciomercato estivo non tramontano quindi nonostante le parole dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta che aveva spiegato come la società non fosse interessata a completare quest’operazione. Intanto ha parlato anche il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che in conferenza stampa riguardo all’argentino ha dichiarato: “Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Il ds Giuntoli e mister Spalletti non mollano Koulibaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA