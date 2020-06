Dybala dopo il coronavirus “Non al 100%”/ La Joya: “Ora mi sento molto meglio”

Pubblicità

Torna a parlare della sua esperienza con il coronavirus Paulo Dybala: il giocatore della Juventus come è noto era risultato positivo al Covid già a fine marzo, ed è stato dichiarato finalmente negativo dopo doppio tampone dopo ben 46 giorni di isolamento forzato nella propria abitazione. Benché la Joya, pur soffrendo per qualche giorno, non ha mostrato sintomi eccessivamente preoccupanti, pure l’esperienza della positività e della malattia sono state prove ben pensanti per il calciatore argentino, che si è dunque confessato a cuore aperto al “collega” Dele Alli, per raccontare di questa esperienza. Nell’intervista via social concessa al termine di una partita a FIFA 20 del torneo virtuale di beneficenza organizzato da Gamers Without Borders, il bianconero ha rivelato: “Sì l’ho avuto ma ora mi sento molto meglio. Non sono al cento per cento ma sto abbastanza bene. Abbiamo ripreso ad allenarci, il calcio sta tornando e presto faremo ciò che amiamo di più”.

DYBALA: “BELLISSIMO UNA PARTITA OGNI GIORNO”

Dunque una brutta esperienza per Paulo Dybala, che pure pare ora alle spalle: ora conta solo recuperare la giusta condizione fisica in vista della ripartenza del calcio italiano. E davvero il bomber argentino deve mettersi sotto: la Juventus, assieme al Milan sarà il primo club della Serie A tornare in campo dopo lo stop, in occasione della semifinale di ritorno della Coppa Italia, messa in programma per il prossimo 12 giugno. Appuntamento decisivo a cui la Joya non vuole farsi trovare impreparato. E’ già anzi l’entusiasmo verso tale scenario è grande, come ha ribadito l’attaccante della Juventus parlando con Dele Alli: “Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite consecutive, e tutti avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno. Sarà bellissimo”.



