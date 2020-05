Dybala guarito dal Coronavirus/ L’attaccante della Juventus non è più in isolamento

Pubblicità

Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus: finalmente il comunicato ufficiale appena pubblicato dalla Juventus, sul proprio sito ufficiale, dice che il doppio controllo effettuati con test diagnostici – ovvero i tamponi – come da protocollo ha dato esito negativo. Dunque, il calciatore argentino non ha più il Covid-19: di conseguenza non è più costretto a rimanere isolato presso la propria casa, e potrà finalmente riprendere l’attività. Da valutare se la sua società decida di farlo tornare immediatamente a correre e allenarsi; questo chiaramente sarà deciso anche dallo staff medico della Vecchia Signora, ma intanto la notizia è sicuramente positiva. La scorsa settimana infatti si era sparsa la voce secondo cui Dybala fosse nuovamente risultato postivo al Coronavirus; la fidanzata Oriana aveva smentito dicendo di dover aspettare il tampone, evidentemente ha avuto ragione lei. E’ la fine di un brutto periodo, e anche la Juventus può tornare a respirare.

DYBALA GUARITO DAL CORONAVIRUS

Nella rosa della squadra bianconera infatti erano tre i calciatori risultati contagiati dal Coronavirus: Daniele Rugani era addirittura stato il paziente zero della nostra Serie A e, dopo la notizia della sua positività, si era deciso di chiudere i battenti e fermare il campionato. A stretto giro di posta la fidanzata Michela Persico (peraltro incinta) era stata infettata, poi era toccato a Blaise Matuidi; un calvario che sembra essere finito nel migliore dei modi. Nel frattempo anche lo Juventus Traning Center alla Continassa ha riaperto i battenti: gli allenamenti individuali sono ammessi dallo scorso lunedì in questa Fase 2, la Juventus ha fatto rientrare i suoi stranieri dalle rispettive abitazioni all’estero e ora si può iniziare a ragionare in termini di ripresa del campionato, anche se come sappiamo gli allenamenti di gruppo non saranno permessi fino al 18 maggio e poi bisognerà ancora valutare quale sarà la situazione. Tuttavia, un piccolo spiraglio perché la Serie A possa ripartire si è aperto.



