Dybala ancora positivo al coronavirus/ Dalla Spagna: effettuato il quarto tampone

Giungono indiscrezioni e voci davvero preoccupanti dalla Spagna sulle condizioni di salute di Paulo Dybala, giocatore della Juventus. Stando infatti a quanto diramato nelle ultime ore da Josep Pedredol, presentatore de El Chiringuito de Jugones pare che la Joya abbia effettuato un quarto tampone, che è risultato ancora una volta positivo al coronavirus. Il calciatore argentino, in isolamento dal 21 marzo scorso perché trovato positivo al coronavirus, dunque non sarebbe ancora fuori dal tunnel: non così invece i suoi compagni di squadra che negli stessi giorni erano stati trovati positivi al coronavirus, come Matuidi e Rugani, di cui invece è stata annunciata la guarigione circa 15 giorni fa, da fonti ufficiali. Per il momento la Juventus non ha diramato comunicazioni ufficiali, ma da quanto emerge dai social, pare che le condizioni di Paulo Dybala siano buone e lo stesso pochi giorni fa ha annunciato di aver pure ripreso regolari allenamenti, ovviamente all’interno della propria abitazione.

PAULO DYBALA ANCORA POSITIVO AL CORONAVIRUS

La notizia della nuova positività dal coronavirus di Paulo Dybala, riscontrata secondo fonti spagnole in seguito al quarto tampone per Covid19, getta certo una luce del tutto diversa sui tanti discorsi e polemiche sorte in questi giorni sulla ripresa degli allenamenti calcistici e il ritorno in campo per il campionato della Serie A. E’ infatti evidente che finché ci saranno giocatori positivi all’interno dei club non sarà assolutamente possibile riprendere anche solo gli allenamenti: senza considerare poi il pericolo comunque costante (e che fa tentennare medici e società che sorgano nuovi casi di positività al coronavirus, che obbligheranno dunque a una nuova sospensione della stagione. Il tema comunque è al momento molto dibattuto e non solo in Italia: se in Francia infatti ieri il Governo ha deciso di chiudere definitivamente il campionato della Ligue 1, in Germania si fa pressioni perché la Bundesliga riprenda a giocare già per la metà di maggio. Pure però va precisato che in Germania, se un giocatore verrà ritrovato positivo al coronavirus verrà semplicemente messo in quarantena, ma non l’intera squadra.



