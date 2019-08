Dzeko al Napoli?/ Duello con l’Inter: De Laurentiis prepara l’assalto per il bosniaco

Edin Dzeko-Napoli, nome nuovo per l’attacco di Carlo Ancelotti: De Laurentiis pronto a dichiarare “guerra” all’Inter. Sfumato l’obiettivo Nicolas Pepè, ivoriano finito all’Arsenal, la dirigenza partenopea è al lavoro per consegnare un rinforzo di valore ad Ancelotti per rimpolpare il reparto avanzato: negli ultimi giorni si è parlato molto delle piste che portano a Mauro Icardi, Romelu Lukaku e James Rodriguez, ma attenzione alla situazione del bosniaco. L’Inter lo tratta da tempo, forte del benestare dell’ex Manchester City, ma il tandem Marotta-Ausilio non ha raggiunto l’intesa con la dirigenza giallorossa: ballano ancora diversi milioni e per il momento la situazione non si sblocca. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss – radio ufficiale del club – gli azzurri hanno fatto un sondaggio con la Lupa per sondare il terreno. Ma non solo: lo stesso calciatore si sarebbe informato con alcune telefonate dell’ipotesi Napoli…

DZEKO AL NAPOLI? SFIDA ALL’INTER

Per il momento il Napoli non è andato oltre al sondaggio: ricordiamo che Edin Dzeko è in scadenza di contratto nel giugno 2020 e non è previsto alcun rinnovo. Un nome nuovo che piace molto al tecnico di Reggiolo, senza dimenticare che gli altri obiettivi non sono facili da raggiungere: Icardi preferirebbe la Juventus, Lukaku l’Inter e per James Rodriguez bisogna superare l’ostacolo Florentino Perez. E il futuro di Arek Milik resta un enigma: il polacco ha fatto parecchia fatica nel ritiro pre-campionato e non avrebbe convinto pienamente Ancelotti. Negli scorsi giorni è tornato a farsi sotto il Betis Siviglia, che già a gennaio aveva provato ad imbastire una trattativa per il suo acquisto: qualora il Napoli riuscisse ad assicurarsi le prestazioni del bomber giallorosso, non è da escludere una partenza dell’ex Ajax destinazione Liga…

