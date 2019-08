CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ancelotti: “Valutiamo tante situazioni” (ultime notizie)

Il Napoli sta incontrando qualche difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi di calciomercato in questa sessione. Gli azzurri hanno da tempo messo nel mirino James Rodriguez del Real Madrid ed Hirving Lozano del PSV ma le due trattative non sono ancora andate in porto. Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, il tecnico partenopeo Carlo Ancelotti ha fatto il punto della situazione spiegando: “Non sono teso, sono tranquillo e lo sarò fino al 2 settembre. Il mercato lungo un po’ mi scoccia, ma ormai mi sto abituando. Il calcio sta cambiando e, in qualche modo, bisogna adeguarsi. C’è chi gira tanto in questo periodo e riscontra problemi. Noi abbiamo lavorato tre settimane a Dimaro e questo ci aiuta. Ho avuto esperienze passate, con spostamenti intercontinentali a inizio preparazione, e non riesci a prepararti come vorresti. Se ho obbligato De Laurentiis a prendere Lozano ed James? No, l’ho addirittura minacciato. Scherzo, ovviamente. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pepe che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere.”

Calciomercato Napoli News, Aumenta l’offerta per James

Il calciomercato del Napoli non rinuncia al suo obiettivo principale, James Rodriguez. Nonostante la trattativa abbia subito un evidente rallentamento non è da escludere che si possa comunque portare a termine. Secondo As gli azzurri sarebbero scesi in campo aumentano il diritto di riscatto a 35 milioni di euro e il Real Madrid potrebbe anche accettare. Intanto la Gazzetta dello Sport evidenzia come James stesso e Jorge Mendes siano in pressing sul Real Madrid per lasciarlo partire. Al momento a favore di Aurelio De Laurentiis ci sarebbe anche la mancanza di concorrenza per il calciatore.

Hysaj sempre in vendita

Il Napoli rischia di uscire da questo calciomercato con un separato in casa. Elseid Hysaj infatti è ai margini della rosa e ancora non ha trovato un acquirente. Messo direttamente in vendita dal suo agente il terzino albanese piaceva molto alla Juventus, del suo mentore Maurizio Sarri, che poi ha dirottato l’attenzione su Danilo nello scambio con Joao Cancelo. Gli azzurri pretendono almeno 25 milioni di euro e al momento sul calciatore ci sono Roma e Tottenham. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però i due club non sarebbero assolutamente intenzionati a spendere quella cifra. Staremo a vedere se arriverà una proposta che possa portare la dirigenza azzurra ad abbassare le sue pretese.



