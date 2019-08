Calciomercato Inter News/ Vidal in prestito, possibilità importante (ultime notizie)

Arturo Vidal diventa una possibilità concreta per il calciomercato dell’Inter che cerca di rinforzare un centrocampo ora pieno di giovani. Sono già arrivati infatti Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella del Cagliari, ma serve esperienza per dare tono e personalità. Torna d’attualità il nome del calciatore cileno che è considerato un fedelissimo di Antonio Conte che lo ha già avuto alla Juventus e che lo conosce benissimo. Di recente è stato lo stesso Ernesto Valverde ad aprire alla cessione, specificando che in mezzo al campo sono già in tanti e che la società è pronta a nuovi acquisti. Secondo FcInterNews sono diversi i segnali di apertura che potrebbero portare alla risoluzione dell’affare.

Calciomercato Inter News, agente di Dzeko in sede dell’Inter

Edin Dzeko rimane un obiettivo prioritario del calciomercato dell‘Inter che al momento non ha ancora trovato il centravanti adatto per sostituire Mauro Icardi. Il calciatore bosniaco sembrava a un passo dal rinnovo con la squadra giallorossa, ma FcInterNews ha specificato come l’agente era nella sede della squadra meneghina. Silvano Martina era con la società per parlare del calciatore anche se da tempo hanno raggiunto l’accordo. Si parla infatti di un accordo triennale da 3.5 milione di euro. Rimane comunque una distanza considerevole con la società sul prezzo del cartellino. L’Inter offre 15 milioni, la Roma ne vuole venti. Il calciomercato è lungo e la sensazione è che l’affare si farà.

