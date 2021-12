Dzeko positivo al Covid/ L’elenco: chi ha il Coronavirus in Serie A?

Oggi l’Inter ha comunicato che Edin Dzeko è positivo al Covid, al pari di Alex Cordaz e Martin Satriano. La notizia che fa più scalpore è però naturalmente quella relativa all’attaccante bosniaco, che a differenza di Cordaz e Satriano è una pedina fondamentale della squadra di Simone Inzaghi. C’era già qualche timore in questo senso, perché ieri Edin Dzeko non era sceso in campo per i lavori individuali previsti nella prima giornata di ripresa degli allenamenti: il bosniaco era tornato a casa precauzionalmente a causa di un raffreddore, da non sottovalutare di questi tempi.

L’esito dei tamponi ha però detto che Dzeko è positivo, al pari degli altri due calciatori nerazzurri. La speranza per l’Inter è che non si tratti di un focolaio Covid in espansione, ma il problema è d’altronde comune a tutte le squadre di Serie A e naturalmente non solo, dal momento che in ogni sport e campionato – dal basket al volley al rugby oppure in Premier League e il rinvio in blocco della Serie B – in questi giorni fioccano le notizie su contagi e rinvii, oppure su rinunce a competizioni nel caso in cui si trattasse di sport individuali, come per le campionesse Mikaela Shiffrin e Lara Gut nello sci alpino.

DZEKO POSTIVO AL COVID: ANCHE ARTHUR E PINSOGLIO HANNO IL CORONAVIRUS

Tornando alla nostra Serie A, Dzeko positivo al Covid al pari di Cordaz e Satriano in casa Inter è solo una delle tante novità di un 31 dicembre molto delicato da questo punto di vista. Ad esempio, la grande rivale storica dei nerazzurri, cioè la Juventus, ha comunicato che “nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori Carlo Pinsoglio e Arthur”. I due giocatori bianconeri sono di conseguenza ora in isolamento.

Proviamo dunque a riassumere la situazione, fermo restando che questo elenco di positivi al Covid in Serie A sarà purtroppo in continuo aggiornamento. Atalanta: 2 positivi nel gruppo squadra; Bologna: positivi Viola, Dominguez e Molla; Empoli: 3 positivi nel gruppo squadra; Fiorentina: un giocatore positivo; Genoa: positivi Shevchenko e Criscito; Inter: positivi Dzeko, Cordaz e Satriano; Juventus: positivi Arthur e Pinsoglio; Napoli: positivi Osimhen (che è rimasto in Nigeria), Lozano ed Elmas; Roma: un giocatore positivo; Salernitana: sette positivi nel gruppo squadra, tra cui sei giocatori; Sampdoria: un giocatore e due membri dello staff positivi; Sassuolo: due positivi nel gruppo squadra; Spezia: positivi Hristov, Kovalenko, Nzola e Manaj; Torino: positivi Verdi, un altro giocatore e un membro dello staff; Venezia: un positivo; Verona: positivo Magnani.

