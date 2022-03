“È casa nostra”: soldati russi cacciati da coppia ucraina/ Video Militari con mitra…

Il coraggio di una coppia ucraina ha impedito a quattro soldati russi, armati di mitra, di saccheggiare le case del villaggio di Voznesensk, in Ucraina. Il loro gesto eroico è stato immortalato dalle telecamere e diffuso attraverso i media di tutto il mondo, fra cui compare anche il Daily Mail. Nell’incipit del filmato, si vedono tre militari sovietici che impugnano le loro armi e fanno irruzione nel giardino di un villaggio, mentre un loro omologo li aspettava, facendo quasi “da palo”. Dopo avere aperto il cancello, i tre russi hanno guadagnato l’accesso, ma sono stati accolti da due caparbi coniugi ucraini di mezza età.

Tymoshchuk, ex capitano Ucraina bandito a vita/ "Una spia, collabora con i russi"

In particolare, un uomo totalmente calvo ha iniziato a discutere animatamente il trio armato, mentre la moglie ha rimproverato i tre soldati: “È casa nostra”. Uno di essi ha sparato un colpo in aria per spaventarli, ma i due non si sono affatto fatti intimidire e hanno continuato a gridare contro gli uomini, gesticolando per farli andare via. Il quarto soldato, udito il trambusto, è entrato dal cancello per raggiungere i suoi compagni di sortita, però l’anziana signora si è scagliata contro di lui e gli altri tre, affermando di volerli fuori dal suo cortile. Il tutto, mentre il cane, spaventato, continuava a correre avanti e indietro.

TERZA GUERRA MONDIALE UCRAINA ULTIME NOTIZIE/ "A Kharkiv ordine di sparare su civili"

COPPIA UCRAINA METTE IN FUGA SOLDATI RUSSI ARMATI: IL VIDEO DIVENTA VIRALE

Dopo un fitto e teso conciliabolo, i soldati russi hanno puntato le armi a terra e si sono avviati verso l’uscita, cedendo alla volontà della coppia ucraina. Mentre il cane abbaiava, i quattro hanno lasciato la coppia di mezza età da sola nel suo giardino, chiudendosi addirittura la porta alle spalle. Invasore cacciato, insomma, grazie al coraggio di due cittadini che non si sono piegati all’intrusione subita nel proprio privato e hanno fatto valere i propri diritti di proprietari, mai del tutto scontati in un contesto bellico.

Zelensky "Russia vuole distruggere Ucraina"/ "Prenderà Kiev solo se la rade al suolo"

La Russia, si legge sul “Daily Mail”, ha preso di mira la città strategica di Mykolaiv, accanto al porto meridionale di Odessa, nel tentativo di accelerare la guerra in Ucraina. I soldati russi hanno preso di mira le aree civili, ma la squadra che si è occupata delle case del villaggio di Voznesensk si è d’animo di fronte alla coraggiosa coppia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA