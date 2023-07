E’ morta Josephine, la figlia di Charlie Chaplin/ Apparve per la prima volta in Le luci della ribalta, poi…

Josephine Chaplin, la figlia dell’indimenticabile Charlie, si è spenta all’età di 74 anni

È morta all’età di settantaquattro anni Josephine Chaplin, attrice e sesta degli undici figli dell’indimenticabile Charlie Chaplin. La morte della donna risale al 13 luglio ed è avvenuta a Parigi, ma la famiglia ha comunicato pubblicamente il decesso solo una settimana dopo. Nata il 28 marzo del 1949, Josephine Hannah Chaplin era la terza figlia degli otto figli che il grande attore aveva messo al mondo con la sua quarta moglie Oona O’Neill. Prima della sua nascita, papà Charlie e mamma Oona avevano avuto Geraldine e Michael. I più esperti, ricorderanno certamente la parte che Josephine Chaplin aveva interpretato nel film di Pier Paolo Pasolini, I racconti di Canterbury, cinque anni dopo aver lavorato col padre ne La contessa di Hong Kong, del 1967.

Aveva collaborato anche con Vittorio De Sica in L’odore delle belve, Kiefer Sutherland in Il ragazzo della baia e Klaus Kinski in Erotico profondo, film tedesco ispirato a Jack lo squartatore. Alla fine degli anni ottanta, invece, aveva interpretato una parte in una miniserie televisiva, mentre la sua prima apparizione risale addirittura agli anni cinquanta, con l’esordio in Le luci della ribalta, accanto ai fratelli più grandi Michael e Geraldine.

La vita privata di Josephine Chaplin, la figlia di Charlie Chaplin

Dopo la scomparsa del padre Charlie, Jospehine ha lavorato duramente per conservarne le gesta artistiche, gestendo la The Chaplin Office, la compagnia che amministra i diritti del papà. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Josephine Chaplin è stata impegnata con l’imprenditore greco Nikki Sistovaris dal 1969 al 1977, mentre in seguito ha vissuto una relazione con i collega e attore Maurice Ronet fino alla scomparsa di lui nel 1983.

Nel 1989 le nozze con l’archeologo Jean-Claude Gardin, con cui è stata fino alla sua morte nel 2013. La figlia di Chaplin, lascia i fratelli maggiori Geraldine, Michael, Eugene e Christopher, le sorelle Victoria, Jane e Annette, ma anche i figli Charly, Julien e Arthur.

