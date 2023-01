È PER IL TUO BENE/ Su Canale 5 il film con Matilde Gioli

Tra le principali protagoniste di È per il tuo bene c’è l’attrice italiana Matilde Gioli il cui vero nome è Matilde Lojacono nativa di Milano il giorno 2 settembre del 1989. Matilde è nata che una famiglia per metà pugliese da parte del padre e per metà toscana da parte della madre. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico Cesare Beccaria decise di intraprendere un percorso universitario indirizzato alla laurea in filosofia mentre nel frattempo coltiva la sua grande passione per la recitazione. Una passione che poco alla volta mette in risalto il talento e le permette di esordire sul grande schermo nel 2014 sotto la direzione e del regista Paolo Virzì per la pellicola Il capitale umano.

Successivamente ha lavorato per tantissimi altri pellicole e anche in televisione prendendo parte ad un episodio della serie Gomorra e di altre mini serie come Di padre in figlia o Doc nelle tue mani. Per quanto riguarda i principali lavori sul grande schermo ricordiamo Belli di papà, Ricchi di fantasia, Futura, Gli uomini d’oro, Quattro metà, La casa di famiglia, The Startup e Moschettieri del Re – La penultima missione.

È per il tuo bene, film di Canale 5 diretto da Rolando Ravello

È per il tuo bene va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, domenica 29 gennaio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film italiano prodotto e realizzato nel 2020 con la distribuzione gestita da Medusa Film e Amazon Prime Video.

La regia del film È per il tuo bene è stata affidata a Rolando Ravello e il soggetto è tratto dalla pellicola spagnola Es por tu bien, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Fabrizio Lucci mentre le musiche sono di Maurizio Filardo. Nel cast di È per il tuo bene figurano tanti grandi nomi del cinema italiano e in particolare Vincenzo Salemme, Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.

È per il tuo bene, la trama del film

In È per il tuo bene vengono raccontate le vicende di tre uomini che oltre che essere amici sono anche accomunati dalle difficoltà nel gestire le vite sentimentali delle rispettive figlie. In particolare, per un motivo e per un altro le figlie disattendono puntualmente le aspettative dei padri e anche della madri con situazioni che mai avrebbero immaginato e che indubbiamente mettono in difficoltà.

Nello specifico Arturo è il papà di una donna di 25 anni di nome Valentina la quale sembrava aver trovato il suo grande amore ossia Marco. Marco è un ragazzo perbene che si è ben comportato con la famiglia di lei e che soprattutto ha studiato ed ora ha un posto di lavoro importante. Insomma, Arturo sembra essere contento di Marco e del resto anche Valentina appare quanto mai convinta di questa relazione tant’è che decide di accettare la proposta di matrimonio.

Quello che doveva essere un evento splendido giorno di grande gioia si trasforma in una giornata drammatica e da dimenticare soprattutto per il povero Arturo. Infatti quando tutti gli invitati e soprattutto Marco è già in chiesa, arriva la sua figlia Valentina che appare diversa nel volto e soprattutto per niente sorridente. Mentre la ragazza si avvicina camminando lentamente verso il futuro marito, il padre già teme che qualcosa possa essere successo. Il suo istinto paterno non lo tradirà e infatti, Valentina decide di non convolare a nozze mettendo a conoscenza della cosa il povero Marco soltanto sull’altare.

La cosa che lascia ancora più sgomento Arturo è che la figlia ha deciso di lasciare Marco per lanciarsi in una storia d’amore con una donna di origine africane di nome Alexia. Le cose di certo non vanno meglio per l’amico Sergio il quale è costretto a far buon viso a cattivo gioco con la figlia Sara che ha deciso di avere una stravagante avventura sentimentale con un fotografo che oltre ad essere molto più grandi di lei dal punto di vista anagrafico è anche un incallito donnaiolo che non perde l’occasione per tradirla.

Infine, c’è Antonio che è il papà di una donna di nome Marta la quale a sua volta si trova in una relazione d’amore per nulla soddisfacente per il padre. Infatti, la donna ha deciso di legarsi ad un ragazzo di nome Simone che nella vita è un rapper e scrive delle canzoni che se da un lato hanno successo dall’altro sono caratterizzate da testi estremamente volgari che non piacciono né ad Antonio e neppure alla moglie.

I tre padri essendo amici di vecchia data non solo condividono le storie rispettive ma decidono di fare fronte comune per il bene delle figlie e così organizzano una serie di messe in scena con l’obiettivo di screditare il compagno attuale agli occhi delle figlie. Metteranno in essere tante divertenti circostanze che avranno però come risultato finale quello di creare un problema nel rapporto padre – figlia. Prima che però tutto questo possa avvenire si fermeranno in tempo capendo che le figlie potranno essere felici soltanto se realizzeranno i rispettivi sogni d’amore.











