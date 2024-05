VILLETTA CON OSPITI/ Curiosità, trama e cast del film in diretta su Rai 3 e in streaming su Raiplay

Villetta con ospiti, le curiosità del film in diretta su Rai 3 e in streaming video su Raiplay

Proviamo a scovare le curiosità del film drammatico Villetta con ospiti, in onda oggi, martedì 7 maggio, su Rai 3 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming video su RaiPlay. La pellicola è sempre disponibile gratuitamente sulla piattaforma e si trova anche su Amazon Prime Video e My MoviesOne, in abbonamento.

Il film Villetta con ospiti si svela minuto dopo minuto allo spettatore, in un modo silenzioso quanto brutale. In questo noir, che nasconde alcune venature di commedia, nessuno dei personaggi si salva. Nel corso della storia vengono toccati diversi temi scottanti, come l’ipocrisia diffusa tra gli esseri umani, l’attrazione verso l’oscuro e la capacità di compiere qualunque tipo di azione pur di sopravvivere. Un cast magistrale, tra cui la bravissima Erika Blanc, rappresenta sul grande schermo ciascuno dei sette vizi capitali con incredibile maestria e credibilità. Erika Blanc, classe 1942, ha debuttato nel 1965 in Agente 077 missione Bloody Mary. Nel corso della sua carriera ha preso parte a più di 100 lungometraggi, lavorando con grandi nomi del mondo dello spettacolo, come Ferzan Özpetek, Pupi Avati e Alessandro Gassman. Recentemente, inoltre, l’attrice ha lavorato nuovamente con Giallini e Gallo rispettivamente nelle serie tv Rocco Schiavone e I bastardi di Pizzofalcone. Per quanto riguarda la sua vita privata, è legata da tempo con il regista Bruno Gaburro, e la coppia ha avuto una figlia, Barbara Blanc, che ha intrapreso la stessa carriera artistica della madre.

Villetta con ospiti, diretto da Ivano De Matteo

Martedì 7 maggio, andrà in onda il film drammatico del 2020 dal titolo Villetta con ospiti. La pellicola è diretta dal regista Ivano De Matteo, che recentemente ha riscosso grande successo con il lungometraggio Mia, con Edoardo Leo.

Il protagonista è interpretato dall’attore italiano Marco Giallini, candidato per ben 6 volte ai David di Donatello e molto amato dal pubblico per il personaggio di Rocco Schiavone nell’omonima serie televisiva Rai.

Al suo fianco l’attrice italiana Michela Cescon, celebre per la sua interpretazione in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, grazie al quale ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’argento.

Nel cast del film Villetta con gli ospiti anche Massimiliano Gallo, volto amato dal pubblico per il personaggio di Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni – Sostituto procuratore e Vincenzo Malinconico in Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

La trama di Villetta con ospiti: un ritratto impietoso dell’alta borghesia

Villetta con Ospiti racconta le vicende che si svolgono nell’arco di ventiquattro ore e che coinvolgono una famiglia dell’alta borghesia, residente in un piccolo paese del Nord Italia.

Di giorno i membri di questa famiglia svolgono una vita apparentemente normale, tra eventi sociali in cui uomini e donne trascorrono le loro ore in una apparente tranquillità. Di notte però viene svelato il loro vero volto, quello più oscuro e misterioso, e la storia si tinge di toni noir, tra violenze e meschinità.

Ognuno dei sette protagonisti, infatti, incarna uno dei sette vizi capitali, che quasi con innocenza si svelano allo spettatore nella loro totale brutalità. In un vortice di perdizione e violenza, questa famiglia riuscirà ancora una volta a preservare la propria benevola facciata grazie al potere sociale ed economico di cui gode indisturbata.











