E.T. l’extra-terrestre/ Su Italia 1 il film di Steven Spileberg (oggi, 3 luglio 2019)

Questa sera, mercoledì 3 luglio, su Italia 1 va in onda il film “E.T. l’extraterrestre”, del 1982. Diretto da Steven Spielberg e scritto da Melissa Mathison, l’idea del film nasce dall’amico immaginario che Spielberg si era creato dopo il divorzio dei suoi genitori nel 1960. I protagonisti sono Henry Thomas, Dee Wallace, Peter Coyote, Robert MacNaughton, Drew Barrymore e Pat Welsh. Nel 1983 il film ha vinto quatto premi Oscar: miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, migliori effetti speciali (premiato l’italiano Carlo Rambaldi) e miglior colonna sonora. Nel 1994 “E.T. l’extraterrestre” fu scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e nel 1998 l’American Film Institute lo ha inserito al venticinquesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi.

E.T. l’extra-terrestre, la trama del film

Una notte un gruppo di alieni botanici visita segretamente la Terra per raccogliere esemplari di piante in una foresta della California. Ma la loro astronave non è passata inosservata e quando arrivano gli agenti governativi, gli alieni fuggono lasciando indietro uno di loro. Intanto, in un quartiere di periferia della San Fernando Valley, un ragazzino di dieci anni di nome Elliott trascorre la serata con il fratello Michael e i suoi amici. Mentre esce a ritirare la pizza, scopre che qualcosa si nasconde nel capanno degli attrezzi. L’alieno fugge prontamente ma Elliott lascia una scia di caramelle per attirarlo a casa sua. L’extraterrestre riporta le caramelle a Elliott, che decide di nasconderlo in camera sua. La mattina dopo Elliot finge di avere la febbre per non andare a scuola. Nel pomeriggio Michael e la sorellina Gertie scoprono l’alieno, ma decidono di aiutare Elliot a tenerlo nascosto. Il giorno dopo a scuola Elliott scopre di avere una connessione che l’alieno, che si ubriaca bevendo birra. L’alieno, ribattezzato dai fratelli “E.T.”, impara a parlare ed esprime il suo desiderio di mettersi in contatto con la sua famiglia. Michael nota che la salute di E.T sta peggiorando e che Elliott si riferisce a se stesso come “noi”. La sera di Halloween Michael ed Elliott travestono E.T. da fantasma per farlo uscire di casa e portarlo nella foresta per mandare una segnale agli altri alieni. Quando Elliot si risveglia in mezzo al bosco non trova più E.T. e tornato a casa chiede al fratello Michael di andarlo a cercare. Michael trova E.T. in ipotermia, mentre a casa anche Elliot sta morendo. A casa arrivano gli agenti del governo che mettono in quarantena Elliot ed E.T.. La connessione tra i due svanisce quando il bambino si riprende e l’alieno sembra morto, ma improvvisamene E.T. torna alla vita annunciando che la sua famiglia sta venendo prenderlo. Elliot, Michael ed E.T. fuggono per raggiungere la foresta e permettere all’alieno di tornare sulla sua astronave…

© RIPRODUZIONE RISERVATA