Earl Cameron è morto/ Primo attore nero nel cinema inglese: aveva 102 anni

Earl Cameron è morto. L’attore britannico originario delle isole Bermuda, tra le prime star di colore ad entrare nell’industria cinematografica inglese, si è spento all’età di 102 anni. Il prossimo agosto avrebbe spento 103 candeline. Padre di cinque figli, da anni residente in Inghilterra con la sua seconda moglie, Earl Cameron diede inizio alla sua carriera nel mondo del cinema nel lontano 1951 con il thriller di Basil Dearden “Pool Of London”. Fu quello il primo film a rappresentare per la prima volta sul grande schermo una relazione interrazziale. Arrivato a Londra nel 1939 dopo essersi unito alla Marina mercantile britannica, due anni fa raccontò a The Royal Gazette come la sua leggendaria carriera di attore fosse iniziata quasi per caso: “Quando arrivai a Londra, non avevo le qualifiche per fare nulla. Era un periodo in cui, per una persona di colore, era quasi impossibile trovare qualsiasi tipo di lavoro“.

Come accadde che Earl Cameron si ritrovò ad entrare nel mondo del cinema? L’allora 22enne Earl andò a trovare un amico dopo uno spettacolo a teatro e, dopo aver notato alcuni attori di colore nel cast, gli chiese se anche lui poteva ambire ad avere una parte. L’amico sul momento non rispose ma tre settimane più tardi gli disse che la sua grande occasione era arrivata: “Un ragazzo dello show non si era presentato, era la terza volta che bucava una matinée, quindi il regista disse di prendere qualcun altro”. Da qui ebbe inizio la straordinaria carriera di Earl Cameron, interprete che ha recitato accanto ad attori come Sean Connery nel film di James Bond “Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono)”, nonché Richard Attenborough e Sidney Poitier nella pellicola romantica “Grazie per quel caldo dicembre” del 1978. Tra le sue ultime interpretazioni si ricordano la parte del dittatore Edmond Zuwanie in «The Interpreter» (2005), di Sidney Pollack, accanto a Nicole Kidman e Sean Penn, e quella del misterioso anziano che dà indicazioni sui sogni a Leonardo DiCaprio in «Inception» (2010) di Christopher Nolan. Nel 2009 Earl Cameron è stato nominato comandante dell’Impero britannico per i suoi successi, tra cui quello di essere il primo attore nero a recitare in un film britannico.



