Ecdc: “Terze dosi non urgenti, ma sì richiami a immunodepressi”/ “Utile distinguere”

La somministrazione di massa delle terze dosi del vaccino contro il Covid-19 non è urgente, ma è necessario proteggere al più presto i soggetti immunodepressi, i quali potrebbero non avere più alcuna immunità. È questo il parere dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che, in base a quanto ricostruisce l’Adnkronos, ha pubblicato un rapporto tecnico sul tema.

“Sulla base delle evidenze attuali”, si legge nel documento, “non è urgente la somministrazione di dosi di richiamo a individui completamente vaccinati nella popolazione generale”. Allo stesso tempo, tuttavia, “dovrebbero già essere prese in considerazione dosi aggiuntive per le persone con un sistema immunitario gravemente indebolito, come parte della loro vaccinazione primaria, se non raggiungono un livello adeguato di protezione con la vaccinazione primaria standard”.

Il rapporto dell’Ecdc ritiene dunque indispensabile una distinzione tra coloro che potrebbero ancora avere gli anticorpi del Covid-19 e coloro che, invece, avendo un sistema immunitario molto debole, sono fortemente a rischio. In primis, dunque, ad avere diritto al richiamo dovrebbero essere gli immunocompromessi, come trapiantati d’organo e malati di cancro. Inoltre, si legge ancora nel documento, “si potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di fornire una dose aggiuntiva, come misura precauzionale, agli anziani fragili, in particolare a quelli che vivono in ambienti chiusi come i residenti delle strutture di assistenza a lungo termine”.

La decisione finale in merito alla somministrazione delle terze dosi, ad ogni modo, spetterà all’Agenzia europea del farmaco Ema, che sta ancora analizzando i relativi dati. In Francia, intanto, i richiami sono già stati avviati. “Consigliare l’approccio da adottare concretamente”, ha concluso l’Ecdc, “rimane prerogativa dei gruppi consultivi tecnici nazionali sull’immunizzazione (Nitag), che guidano le campagne di vaccinazione nei vari stati membri dell’Unione europea”.



