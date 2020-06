Eclissi solare anulare 21 giugno/ Diretta video streaming: anello di fuoco nel cielo

Quella di domani, 21 giugno, sarà una data molto importante in quanto si verificherà un’eclissi solare anulare: il sole sarà oscurato dalla Luna. Si chiama così in quanto la nostra stella non verrà oscurata totalmente dalla luna, ma solamente una parte, lasciando un anello di luce ben visibile “dietro” appunto il nostro satellite. Purtroppo l’Italia sarà coinvolta solo marginalmente da questo grande evento astronomico, e solamente in alcune zone del centro sud si riuscirà a vedere qualcosa. Diversa sarà invece la situazione per chi vivrà nell’Africa centrale, nell’Asia meridionale, in particolare in Arabia Saudita, Pakistan, India settentrionale, e parte della Cina, e infine, in alcune zone dell’oceano pacifico. L’evento scatterà alle ore 5:45 italiane, e i primi a poterselo gustare saranno proprio gli amici africani. L’oscuramento massimo avverrà invece alle ore 8:40 in Italia, e sarà osservabile nella sua pienezza solo in India, con il famoso “anello di fuoco” che verrà proiettato nei cieli. Il punto in cui l’eclissi durerà più, per l’esattezza un’ora, 22 minuti e 4 secondi, sarà invece il confine fra Congo e Repubblica Democratica del Congo.

ECLISSI SOLARE ANULARE “DA FIRENZE IN SU NON SI VEDRA’ NULLA”

Tornando all’Italia: “Il nostro Paese cade proprio sulla linea del vedo-non vedo. Da Firenze in su non si vedrà nulla”, le parole di Gianluca Masi, astrofisico del Virtual Telescope Project, ai microfoni di Wired. “Scendendo verso sud – ha aggiunto Masi – invece andrà un pochino meglio. A Roma, per esempio, l’eclissi inizierà alle 7:18:30, raggiungendo il massimo alle 7:32:18, e si concluderà alle 7:46. L’oscuramento massimo, comunque, sarà appena dello 0,5%, praticamente impercettibile se non con uno strumento opportunamente predisposto. Spostandoci ancora più a Sud lungo la penisola, a Siracusa l’eclissi avrà il suo culmine un po’ prima, alle 7:25:24 e l’oscuramento raggiungerà il 6%”. Ricordiamo le solite raccomandazioni, di evitare di guardare l’eclissi senza alcuna protezione per gli occhi, ma solo attraverso strumenti idonei, in quanto l’osservazione diretta del sole può causare dei danni permanenti alla vista. Per tutti coloro che si accontentassero della diretta streaming, l’evento sarà visibile in video tramite il sito del Virtual Telescope, cliccando qui



