ECLISSI LUNARE 2020/ Video diretta streaming: è di penombra, come guardarla e durata

È cominciata l’eclissi lunare 2020, la prima del nuovo anno, poco dopo le 18. In questi minuti raggiunge il culmine per terminare poi alle 22:10. E questo perché alle 20:10 la luna è coperta per circa il 90 per cento della sua superficie dalla penombra della Terra. La diminuzione della luminosità sarà percepibile, ma comunque meno netta rispetto alle eclissi d’ombra. L’ultima eclissi lunare di penombra totale si è verificata nel febbraio 2009. Quest’anno comunque ci saranno altre tre eclissi di luna penombrali, ma tutte parziali: sono previste nei mesi di giugno, luglio e novembre. La prossima eclissi penombrale totale invece è prevista per il 20 febbraio 2027. Se non volete aspettare sette anni per godervela, fate ancora in tempo per alzare lo sguardo al cielo. Se però siete impossibilitati, c’è sempre la diretta streaming video messa a vostra disposizione dagli esperti. (agg. di Silvana Palazzo)

ECLISSI LUNARE 2020: QUANDO COMINCIA E COME GUARDARLA

È cominciata l’attesa per la prima eclissi del 2020, quella lunare. Lo spettacolo è previsto dalle 18.07 di oggi, venerdì 10 gennaio, e sarà visibile dall’Italia, oltre che in tutta Europa, Asia e Africa. Ci sarà un’eclissi di penombra: la Luna, protagonista, apparirà come velata. E questo accade quando il nostro satellite attraversa la parte più esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio. Non è un fenomeno spettacolare come la Luna rossa, l’eclissi totale che si verifica quando la Luna entra nel cono d’ombra della Terra, ma si tratta comunque di uno spettacolo suggestivo. E Paolo Volpini, dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), all’Ansa ha spiegato perché: «Si vedrà un calo di luminosità del nostro satellite». Questo vuol dire dunque che la Luna apparirà un po’ più scura e opaca, ma non in maniera asimmetrica, e questo perché «la luna apparirà più scura vicino al cono d’ombra della Terra».

ECLISSI LUNARE 2020 IN DIRETTA STREAMING VIDEO

La primi eclissi del 2020, quella lunare, durerà circa quattro ore. Avrà inizio alle 18.07 di oggi e culminerà alle 20.10 per terminare alle 22.10. L’esperto Paolo Volpini consiglia di dedicare tutta la serata all’osservazione, visto che la Luna piena sorgerà quasi in contemporanea al tramonto del Sole. «Poco prima delle 17.00 si vedrà tramontare il Sole a Ovest, mentre nella parte opposta dell’orizzonte, a Est, si potrà vedere il sorgere della Luna. In quel momento sarà una normale Luna piena. Poco più di un’ora dal suo sorgere vedremo cominciare l’eclissi di penombra», ha spiegato all’Ansa. L’eclissi lunare sarà osservabile a occhio nudo, ma il consiglio è di aiutarsi con binocoli e telescopi, allontanarsi da fonti luminose, come quelle delle città, così da avere una visione più godibile. Chi non ha la possibilità di godersi l’evento può ripiegare sulla diretta streaming video così da seguire nel caldo della propria casa l’eclissi lunare. Ci pensa il sito Virtual Telescope Prject 2.0 a partire dalle 17.00.





