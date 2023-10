Eclissi solare anulare oggi 14 ottobre/ Video diretta streaming: un anello di fuoco nei cieli

Quella di oggi, sabato 14 ottobre 2023, sarà una giornata decisamente interessante per tutti gli amanti di cielo, astri, sole e luna, e in generale dello spazio: è infatti in programma un’eclissi solare. Si tratterà di un’eclissi anulare, nel senso che tale fenomeno renderà il sole come una sorta di anello appunto, coperto dalla luna.

Louise Gluck, morta a 80 anni la poetessa americana/ Vinse il Premio Nobel nel 2020

In Italia l’eclissi solare si verificherà dalle ore 18:30 fino alle ore 22:00, ma non sarà purtroppo visibile, mentre diversa sarà la situazione negli Stati Uniti e in Sud America dove invece si potrà godere dello spettacolo. In queste eclissi, quelle appunto anulari, la luna si allinea con il disco solare ma non lo copre completamente, lasciando visibile solo il bordo della sezione circolare, dando un effetto “anello di fuoco” attorno all’ombra scura del nostro satellite, così come ricorda Geopop. L’eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova nell’apogeo, il punto più lontano dalla Terra, apparendo leggermente più piccola rispetto al solito.

Como, 21enne accoltellata da compagno: gravissima/ 25enne arrestato per tentato omicidio

ECLISSI SOLARE, DAGLI STATI UNITI AL MESSICO: LA DIRETTA VIDEO STREAMING

L’oscuramento del sole, come detto sopra, non sarà visibile nel nostro Paese e sarà preceduto da una fase iniziale detta di penombra che durerà circa un’ora e che sarà osservabile da numerosi Paesi. In particolare si potrà guardare da Stati Uniti, a cominciare da Oregon, quindi Arizona, Colorado, Texas e New Mexico, per poi spingersi sul Golfo del Messico e interessare Messico, Honduras, Nicaragua, Belize, Costa Rica e arrivando fino al Sud America, al sopracitato Brasile e alla Colombia.

In ogni caso, anche per gli amici italiani che non potranno osservare dal vivo allo spettacolo, il Virtual Telescope ha predisposto una diretta video streaming dell’eclissi solare che scatterà alle ore 18:00 di oggi, 14 ottobre, attraverso cui sarà appunto visibile, anche se solo da dietro uno schermo, l’eclissi solare anulare. Il link per godervi lo spettacolo virtuale lo trovate proprio qui sotto: buona visione e non perdetevi lo show mi raccomando.

Previsioni meteo, addio estate: il ciclone Medusa porta l'autunno/ Al Nord temperature giù di 10 gradi













© RIPRODUZIONE RISERVATA