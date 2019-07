Eclissi solare oggi 2 luglio 2019/ Diretta streaming video: come vedere il Sole Nero

È dal 2017 che un eclissi solare totale non avveniva nei cieli di tutto il mondo, ma udite udite, per oggi 2 luglio 2019 lo spettacolo torna ad essere visibile specie nell’area del Sud America e dell’Oceano Pacifico Meridionale. Come avrete intuito l’Italia non potrà alzare gli occhi al cielo e vedere lo show del Sole Nero (ovvero con la Luna che oscurerà completamente il Sole) ma questo, nel 2019, non impedisce certo lo spettacolo in visione con vari collegamenti in diretta video streaming live (su tutte quella di Virtual Telescope o dell’ESO che trovate qui sotto embeddata). Secondo gli scienziati dello European Southern Observatory l’evento di oggi rappresenta una opportunità unica «per assistere alla sola eclissi totale di Sole visibile da un osservatorio dell’Eso per i prossimi 212 anni». L’eclissi di Sole si verifica quando con il passaggio delle sue varie fasi, la Luna oscura completamente il Sole, provocando una notte piena anche nel bel mezzo del giorno. Affinché però l’eclissi si noti del tutto, serve che il satellite della Terra sia ad una distanza adatta fra il Pianeta e la Stella così da sembrare del tutto sovrapposto.

ECLISSI SOLARE, ECCO COME VEDERLA

L’eclissi solare del 2 luglio avverrà alle 19.45 italiane per poi divenire totale alle 21.21: in quello stato vi rimarrà per 4 minuti e 33 secondi mentre poi tornerà di nuovo visibile interamente il Sole attorno alle 22 sempre ore italiane (e purtroppo sempre in diretta video streaming e non nel nostro cielo europeo). Il raro evento dell’eclissi che purtroppo si godrà solo il Sud America dovremo aspettare altri 212 anni perché sia visibile un fenomeno di quel genere da quello stesso punto di osservazione. Il luogo da cui verrà trasmessa la diretta video è l’osservatorio di La Silla in Cile, un territorio ideale per le osservazioni del cielo visto che è collocato su una montagna a 2.400 metri di altitudine, nel deserto cileno di Atacama, spesso utilizzato dalla Nasa per simulare spedizioni su Marte. Come avverte ancora l’Eso, «Avviene in media ogni 14 mesi. Il tipo di eclissi e la sua durata dipendono dalla precisione dell’allineamento del Sole e della Luna rispetto alla Terra».





