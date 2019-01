Ferrari torna brand più influente del mondo/ Brand Finance, Cavallino primo dopo 5 anni ma male marchi Italia

La Ferrari torna a essere il brand più influente del mondo: è questa la principale sorpresa scorrendo la nuova classifica stilata da Brand Finance, una delle più importanti società impegnate nella valutazione economica dei marchi e presente al World Economic Forum di Davos in svolgimento in Svizzera. Nella speciale graduatoria, infatti, il Cavallino Rampante torna al primo posto dopo ben cinque anni e si lascia alle spalle giganti quali Samsung ed Apple (in flessione) mentre il colosso dell’ecommerce Amazon si conferma invece il brand dal maggiore valore economico: e nella lista di Brand Finance, che comprende i 500 nomi più influenti del panorama mondiale, la Ferrari fa registrare un aumento di 3 punti rispetto al 2018, con una performance di 94,8 (su 100 punti totali) e questo, stando al commento che accompagna la classifica, grazie a ritorno di immagine ed economico dopo che sono stati annunciati dei nuovi modelli ed era stato comunicato pure che l’intera produzione dell’anno scorso era andata venduta.

FERRARI BRAND PIU’ INFLUENTE

Ma nella classifica a punti stilata da Brand Finance non risalta solo il primo posto del marchio Ferrari ma altri nomi importanti nel cosiddetto segmento AAA+ che però non riescono a insidiare il primato come l’onnipresente Rolex e persino We Chat, la diffusissima piattaforma di messaggistica made in China. Se invece si passa alla graduatoria dei brand per valore economico, al primo dei 500 posti come detto resta stabilmente Amazon, che ha fatto registrare negli ultimi dodici mesi una crescita del suo valore del 25%, ben 30 miliardi in più di Apple che invece è secondo e viene da una fine di 2018 da dimenticare; performance meno positiva anche per l’altro gigante della telefonia, Samsung, che scende al quinto posto e fa segnare una riduzione del proprio valore dell’1%. Infine, una nota a proposito del made in Italy: detto del primato Ferrari, si nota come gli altri brand nostrani siano per lo più in difficoltà nella classifica (solo 9 su 500) del valore economico ma merita una menzione il brand di Poste che fa registrare un balzo di ben 78 posizioni e guadagna anche in termini di reputazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA