Ocse: ”recessione Italia, Pil 2019 a -0,2%”/ Frenata Istat, “ulteriore calo economia”

L’Italia è in recessione: ora non lo dice solo il calcolo del Pil fatto dall’economia italiana, ma anche l’Ocse conferma l’attuale fase di stagnazione allargandola però a tutto il 2019. Una previsione, quella inserita nell’Interim Economic Outlook presentato oggi a Parigi, che prevede un’Italia in forte difficoltà anche nei prossimi mesi come pochi altri stati internazionali (Argentina e Turchia, nello specifico). Il Pil dell’Italia sarà di segno negativo, -0,2% nel 2019, per risalire allo 0,5% nel 2020, rispettivamente -1,1 punti e -0,4 punti rispetto alle previsioni del precedente Economic Outlook di novembre: nella Manovra di Bilancio il Governo Conte aveva fissato una previsione all’1% nel 2019 e 0,8% nel 2020, decisamente più alti e ottimisti i dati rispetto a Ocse. Dopo le “stangate” sul Pil italiano giunte dalla Commissione Europea, da Moody’s, Fitch e dallo stesso Istat, ora è anche l’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) a lanciare l’allarme sull’economia del nostro Paese per i prossimi 12 mesi. Anche la Germania non sfugge alla revisione del report, vedendo peggiorare la stima per la sua crescita di 0,9 punti rispetto all’ultimo documento Ocse di qualche mese fa,

FRENATA ANCHE DALL’ISTAT

L’Italia tornerà a crescere nel 2020 ma con un passo dimezzato rispetto al resto dell’Ue (+0,5%), spiega ancora l’Ocse nel rapporto tutt’altro che positivo sulla nostra Manovra: «la crescita globale continua a perdere slancio: una situazione che si ripercuote in maniera più marcata nei Paesi maggiormente votati all’export, tra cui l’Italia», spiega ancora l’Ocse ribadendo «L’incertezza politica, le tensioni commerciali e un’ulteriore erosione della fiducia dei consumatori» come cause che contribuiscono al rallentamento della crescita globale. Intanto dall’Istat arriva una ulteriore “frenata” sulla nostra economia dopo gli ultimi studi compiuti dall’istituto di statistica nazionale: «l’indice ‘spia’ dell’andamento dell’economia italiana, ha registrato una ulteriore diminuzione, confermando le difficoltà dell’attuale fase ciclica», spiega la nota mensile Istat, salvo poi aggiungere come la fiducia di imprese e famiglia è peggiorata ancora più duramente «il calo della fiducia ha riguardato tutti i settori con l’eccezione del commercio al dettaglio. Le imprese manifatturiere hanno evidenziato un arretramento dei giudizi sugli ordini e delle attese di produzione, il cui saldo rimane comunque positivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA